Este viernes por la mañana, el sitio web digital del medio Ámbito Financiero sufrió un hackeo masivo que alteró profundamente sus contenidos y comprometió la seguridad de su plataforma, una situación similar a la sufrida por Perfil.com semanas atrás.

Según informó el propio medio a través de un comunicado oficial, el ataque comenzó alrededor de las 8:30 horas y se realizó bajo la modalidad "Defasement", una técnica mediante la cual los hackers acceden al listado de usuarios y contraseñas para ingresar al administrador de contenidos del sitio web.

El hackeo fue atribuido al grupo @gov.eth, que reemplazó los contenidos originales del sitio con una imagen de una calavera acompañada de diversos hashtags con mensajes políticos. El ataque afectó múltiples secciones del portal, generando una alteración masiva de la información publicada.

Según informaron desde el medio, los equipos técnicos de Ámbito Financiero trabajaron durante la jornada para identificar a los usuarios comprometidos y restaurar completamente el funcionamiento del sitio. Según el comunicado firmado por Guillermo Gammacurta, el director del medio, "al momento está garantizada la seguridad" tanto de la plataforma como de los sitios asociados.

Tras ello, pidieron disculpas a sus lectores y anunciantes por los inconvenientes causados y se comprometieron a continuar brindando información de calidad.

El comunicado completo de Ámbito Financiero

Quién es el hacker @gov.eth

El grupo @gov.eth no es nuevo en el panorama de los ciberataques en Argentina. Este mismo usuario fue responsable de vulnerar el sitio de Perfil el pasado martes 8 de abril, donde se publicó una foto del DNI del presidente Javier Milei, obtenida del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, y se alteró el contenido de una gran cantidad de artículos.

Según información previa, la persona detrás de @gov.eth es un joven de 22 años que se reconoce como seguidor de Adolf Hitler y asegura realizar este tipo de ataques "solo por diversión".

En declaraciones exclusivas, manifestó su odio hacia Javier Milei y Donald Trump "por ser judíos", y admitió tener acceso a bases de datos personales a través de vulnerabilidades en los sistemas del gobierno argentino.

"Estoy en contra del Gobierno de Milei. Estoy en contra de él, por muchos motivos", declaró en una entrevista con Agustino Fontevecchia, vicepresidente y director Digital de Perfil. "No soy peronista, no soy izquierda, no soy derecha, no soy anarquista. Soy Nacional Socialista y lo digo abiertamente", reconoció.

El hacker explicó que su motivación principal es el aprendizaje y la diversión: "Básicamente lo que yo hago es hackear sitios web, simplemente for the fun, por la diversión de ser mejor hacker cada día para ver hasta dónde puedo llegar. Es una forma de aprendizaje".

También reveló que ha monetizado sus habilidades informando a empresas sobre las vulnerabilidades que detecta, aunque asegura que "no lo hace por plata". Su filosofía es simple: "Tu sistema está regalado, te falta seguridad".

El joven sostiene que no se considera un criminal y asegura estar amenazado de muerte por parte del Frente Amplio de Uruguay. "Nosotros no somos criminales. Criminales son los que están por ahí sueltos", concluyó.

Este nuevo ataque se suma a una serie de hackeos que incluyen sitios como La Unión Digital de Catamarca (atacado el pasado jueves 12 de junio), perfil.com y argentina.gob.ar, entre otros medios de comunicación y cuentas de redes sociales, evidenciando la vulnerabilidad de las plataformas digitales argentinas ante este tipo de amenazas digitales.