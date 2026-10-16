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Gastos

El Sector Público Nacional (SPN) registró en septiembre un superávit primario de $ 1,42 billones y un superávit financiero de $ 977.173 millones. “En relación con septiembre del año pasado, el superávit financiero se incrementó 215,6%”, remarcó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

Así, en lo que va de 2026, acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PBI.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $ 450.467 millones.

“Este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $ 2,8 billones”, señaló.

EN SEPTIEMBRE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $977.173 MILLONES

✅ El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre. En relación con septiembre del año… — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 16, 2026

Cabe recordar que el Gobierno estableció en el Presupuesto 2027 que alcanzará un superávit primario de 1,3% del PBI en 2026, por debajo del 1,4% del PBI que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 1,5% del PBI que se proyectó el año pasado.

Según estimaciones de la consultora Analytica, un resultado primario de 1,3% del PBI “equivale a unos $ 15,5 billones acumulados al cierre de 2026, por debajo de la meta fiscal acordada con el FMI, de $ 16,3 billones”.

Si se concreta este escenario, sería la segunda vez que el Ejecutivo incumpliría sus compromisos fiscales, tal como sucedió con la meta de junio, por unos $570.000 millones.

Aun así, Kristalina Georgieva, titular del FMI, elogió esta semana la disciplina fiscal de la Argentina, resaltó que un país “no puede gastar indefinidamente dinero que no tiene” y señaló que el orden de las cuentas públicas es “la condición necesaria para lograr crecimiento”.

Ingresos

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron en septiembre los $ 15,8 billones, un incremento del 36,5% interanual.

En cuanto a los recursos tributarios, el Ministerio de Economía informó que “los mismos presentaron un crecimiento de 37,2% interanual, marcando una nueva mejora en términos reales”.

Gastos

Por su parte, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $ 14,4 billones, con un aumento del 32,2% interanual.

“En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025″, subrayó Caputo.

Las prestaciones sociales ascendieron a $ 9,1 billones, incrementándose un 29,2% interanual. En cambio, los subsidios económicos sumaron $ 1,25 billones, un incremento del 29,8% interanual.

En este último aspecto, “el mayor impacto se registró en los energéticos (44,1% interanual) por la decisión de moderar el impacto en los usuarios residenciales del shock en precios del gas ” a raíz del conflicto en Medio Oriente.

En los primeros nueve meses del año, el Gobierno acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del PBI NA

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $ 1,66 billones, con un aumento del 32,1% interanual. En tanto, las transferencias corrientes sumaron $ 4,38 billones (+17,1% interanual). “Las correspondientes a universidades registraron un incremento interanual de 42,4% que refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025 ”, explicó Economía.

En cuanto al gasto de capital, se ubicó en $ 561.025 millones, una suba del 16,5% interanual, destacándose “los gastos en el área de Defensa y los correspondientes a la reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Condor Cliff”.

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