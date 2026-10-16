Estudiantes, docentes y asociaciones sociales y políticas reclaman por el Financiamiento Universitario en la 5ta Marcha Federal Universitaria.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, repudió los destrozos ocacionados durante la quinta Marcha Federal Universitaria de este jueves.

Torrendell atribuyó los incidentes registrados a organizaciones que “generan ataques a la democracia”. Además, aseguró que el Gobierno tiene identificados a esos grupos.

“Recién hablaban de vándalos; estos son grupos de tareas , o sea, está claro que hay organizaciones y es recurrente, está muy a la vista”, afirmó el funcionario en una entrevista con Radio Mitre, un día después de la movilización frente al Congreso.

“Hay organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía. Sucede en todo el mundo, obviamente, no es una excepción la Argentina, pero lamentablemente es recurrente”, agregó.

Según el secretario, “se tiene identificado quiénes son, son los mismos grupos”. Consultado sobre por qué no se detiene a sus integrantes, respondió: “Entiendo que estarán haciendo esas tareas, que es lo que deben hacer”.

Docentes, estudiantes y organizaciones sociales y políticas se movilizan en la 5ta Marcha Federal Universitaria. Recorte El Cronista

Qué pasó frente al Congreso

Durante la jornada del jueves, manifestantes se enfrentaron a un cordón policial en las inmediaciones del Congreso. La Policía respondió con camiones hidrantes a los piedrazos y a los intentos de derribar una valla.

Pese a los incidentes, los organizadores realizaron con normalidad el acto principal, que comenzó a las 16 frente al Congreso con la lectura de un documento conjunto.

Estudiantes, docentes y no docentes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización coincidió con la sesión especial que pidió la oposición en Diputados para derogar el DNU 70/2023, que no avanzó por falta de quórum.

Ante las versiones opositoras que vinculan a esos grupos con el Gobierno y la SIDE, Torrendell sostuvo que el Ejecutivo busca “la paz, la tranquilidad” en el espacio público.

“Todo el tiempo estamos diciendo que toda manifestación pacífica es correcta. Eso es evidente y no hay ningún problema”, señaló.

“Cuando comienzan a organizar este tipo de actos violentos, ¿por qué camino van?”, cuestionó.

“Cuando uno desarrolla violencia en el espacio público, lo que está cuestionando en última instancia es la República y la democracia, eso está clarísimo”, remarcó. “Si no se manifiesta pacíficamente y listo, que es lo que está dentro de la ley”, completó.

Estudiantes, docentes y asociaciones sociales y políticas reclaman por el Financiamiento Universitario en la 5ta Marcha Federal Universitaria. Damian Dopacio

El reclamo por el financiamiento

Sobre el reclamo universitario, el secretario reconoció que “en la democracia podemos opinar distinto”. Sin embargo, aseguró que “el Gobierno sí cree que está cumpliendo con la ley” y que litiga en tribunales los puntos en los que discrepa.

“Cumplir la ley es pagar lo que se debe dentro de lo técnicamente adecuado”, aclaró. También planteó que el Congreso “tiene que definir de dónde se sacan esos recursos”.

Torrendell enmarcó la discusión en la política fiscal del Gobierno: “Hay un país que adhiere mayoritariamente y algo que es lo lógico, que es tratar de tener, cuidar los recursos, tener un superávit fiscal”.

Además, recordó que el Congreso aprobó una ley de presupuesto para este año y que, tras un fallo judicial, “el Gobierno aumentó los recursos para universidades fuertemente”.