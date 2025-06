El Gobierno habla de suba salarial, pero usa un dato cuestionado

El Ministerio de Capital Humano difundió datos sobre una suba de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del 19,2% real desde diciembre de 2023. Sin embargo, la propia Secretaría de Trabajo advierte que el RIPTE no puede ser considerado como un indicador de la evolución de los salarios.

La cartera conducida por Sandra Pettovello informó que los salarios incluidos en el RIPTE aumentaron 19,2% real contra diciembre de 2023 y 27,4% desde febrero de 2024.

El dato corresponde a la medición de abril, cuando el salario promedio de los trabajadores estables alcanzó los $1.402.606,61, un 2,9% más que en marzo.

Una de las explicaciones que dieron desde el Ministerio para esta suba responde a aumentos de salarios dados por las empresas por encima de lo acordado en los convenios.

Es decir que la suba del RIPTE responde en parte a aumentos dados fuera de los acuerdos en los que media la Secretaría de Trabajo, realizados entre los sindicatos y las cámaras empresarias.

En abril fue notoria la intervención del Gobierno en las paritarias, como en el caso de la de comercio, donde rechazó el aumento acordado por las partes y convocó a una nueva negociación. El motivo radicaba en que representaba una "dificultad al orden público e interés general".

La paritaria establecía un aumento del 5,1% repartido en abril, mayo y junio. Finalmente, los supermercados decidieron pagar el aumento de todas maneras.

Otra de las explicaciones que dio el Gobierno para la suba del RIPTE fue el aumento de las horas trabajadas. Esto ya se había reflejado en otros indicadores salariales, como en el de salario del empleo registrado difundido por la Secretaría de Trabajo.

En ese entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo, había celebrado el aumento de los salarios registrados. Luis Campos, investigador del Instituto de Formación de la CTA Autónoma, explicó que "en el segundo semestre de 2024 crecieron fuerte las horas trabajadas por cada asalariado. Según los datos del INDEC aumentaron un 3,3% interanual en el tercer trimestre y un 5,1% en el cuarto. A más horas de trabajo, más salario".

Entre los motivos, Campos explicó que el aumento de horas trabajadas responde a que "posiblemente la actividad esté ajustando de manera heterogénea. Una hipótesis: las empresas en crisis despiden, las que recuperan su nivel de actividad prefieren extender el horario antes de contratar nuevos trabajadores".

"Este crecimiento se ve acompañado de los 4,3 millones de personas que salieron de la pobreza durante el segundo semestre de 2024. Las medidas del Gobierno Nacional están sentando bases fuertes para un desarrollo económico sostenido, generador de empleo y de incremento en los ingresos reales", explicaron desde la cartera de Pettovello.

Sin embargo, el indicador hace tiempo está cuestionado. El problema radica en que el indicador contempla el salario promedio imponible, es decir, sobre el que se tributa. Esto deja por fuera, por ejemplo, aumentos no remunerativos.

La propia Secretaría de Trabajo, que pertenece a la cartera que conduce Pettovello, dice en el mismo espacio donde publica el indicador que "el RIPTE no puede ser considerado como un indicador de la evolución de los salarios".

La Secretaría de Julio Cordero explica que este es un indicador previsional que "no necesariamente refleja el comportamiento de los salarios correspondientes al empleo asalariado registrado".

Esto implica que no incluyen a la totalidad del empleo asalariado registrado ni a todos los conceptos salariales.

Según Federico Pastrana, de CP Consultora, el indicador "no sirve" para medir evolución de los salarios porque no incluye componentes no remunerativos, no contempla el salario neto ni bruto promedio y toma la base que se considera para los aportes de la seguridad social.

Pastrana hace más de un año explica las dificultades que representa el indicador para hablar de evolución salarial. En su explicación del año pasado sostuvo: "El RIPTE incluye al sector público y privado (que hayan transferido sus cajas previsionales), solo a trabajadores estables (13 meses o más), no incluye conceptos no remunerativos (muy comunes por estos tiempos (ver paritarias de camioneros, comercio, metalúrgicos, entre otros), surge de un registro administrativo (no muestra)".

"Es una remuneración imponible promedio, no el salario neto ni bruto promedio de nadie. Toma la base que se considera para los aportes de la seguridad social", agregó Pastrana.