La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que pagará un beneficio extraordinario a un grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se liquidará en noviembre de 2025 y se trata de las Becas Progresar.

Pese a que este programa lo liquida el organismo a cargo de Fernando Bearzi a estudiantes y trabajadores, no recibe los mismos aumentos que el resto de los haberes conforme la ley de Movilidad vigente ni se ajusta con base en la inflación.

¿Cuánto cobro por Becas Progresar en noviembre?

El Gobierno, desde el Ministerio de Capital Humano y a través de ANSES , ya confirmó el nuevo calendario de pagos para los titulares de las Becas Progresar, uno de los extras complementarios de la AUH que también cobran otros estudiantes.

El organismo previsional informó que los montos de las Becas Progresar se mantendrán congelados. De esta manera, los estudiantes recibirán un total de $ 35.000 brutos.

Para la mayoría de los beneficiarios se pagará el 80% del monto, equivalente a $ 28.000 netos, hasta presentar la documentación que permita cobrar el 20% restante al término del 2025 .

¿Cuándo cobra Becas Progresar en noviembre?

Como cada mes, el organismo previsional liquidará los haberes según el número de terminación del DNI en cinco días agrupados de a dos finalizaciones.

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Progresar?

Esta prestación académica destinada a estudiantes y personas que están iniciándose en un oficio divide sus condiciones de cobro en las 3 categorías de liquidación.

Progresar Obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

El calendario de Progresar se inició esta semana. Fuente: Shutterstock S.Toey

Progresar Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Trabajo