Malvinas: el Gobierno suspendió el debate de la ley en Diputados tras el giro de EE.UU. en la ONU

El Gobierno volverá a impulsar la desregulación del cabotaje con un nuevo proyecto de ley que llegará esta semana al Congreso, luego de una negociación con gobernadores del norte argentino. La iniciativa, promovida desde Desregulación, cambió el enfoque para presentarse también como una herramienta de desarrollo regional, con el objetivo de abaratar el transporte fluvial y mejorar la competitividad de las economías del interior. El acuerdo y los cambios calve.

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, estuvo al frente de una reunión en la Cámara de Diputados con representantes del sector empresario y funcionarios provinciales de Misiones para explicar los alcances de la propuesta.

Según anticiparon desde el oficialismo, se espera reunir apoyos de distintos espacios políticos en el Senado, incluso de algunos legisladores de Unión por la Patria. El nuevo proyecto llevará la firma de la senadora misionera Sonia Rojas Decut, luego de los fallidos intentos anteriores.

Desde el oficialismo, propusieron a los gobernadores aprovechar la red fluvial para trasladar cargas que hoy se mueven por camión.

Según los cálculos hipotéticos que presentó Cacace, si unos 29 millones de toneladas pasaran al transporte por barcazas, el ahorro podría alcanzar los u$s 500 millones anuales. La implementación, aclaró, requerirá tiempo e inversiones tanto en embarcaciones como en infraestructura portuaria.

Una apertura amplia con foco en el norte

En la exposición, los funcionarios Cacace y el secretario de secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, indicaron que el proyecto propone habilitar que buques de cualquier bandera realicen transporte de cargas entre puertos argentinos.

El cambio apunta a modificar el esquema vigente, que reserva el cabotaje a embarcaciones de bandera nacional, con excepciones que, según el Gobierno, generan incertidumbre y encarecen la operatoria.

“La reserva no crea una flota. Lo que hizo fue encarecer los costos y generar incertidumbre. Las excepciones temporales, por 180 días, no resuelven el problema porque nadie invierte con un permiso que tiene que renovar. Necesitamos un régimen estable”, planteó Cacace durante la presentación.

El funcionario sostuvo que las restricciones llevaron a que parte de la actividad se trasladara a Paraguay, donde las condiciones tributarias y operativas resultan más competitivas para los armadores.

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Por pedido de los gobernadores del Norte, la iniciativa también contempla una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas que operen bajo el nuevo esquema, con una tasa del 25%, además de medidas para facilitar la amortización de inversiones de armadores argentinos.

Las provincias que darían su apoyo al proyecto incluirían Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa.

Cacace vinculó las rebajas impositivas con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal y anticipó que algunos aspectos tributarios todavía deberán discutirse durante el tratamiento legislativo .

El proyecto dejó de lado el acuerdo al que había llegado Sturzenegger con Estados Unidos, que los tripulantes del cabotaje nacional debieran ser de países miembros del Mercosur. Esto fue un pedido de la Casa Blanca para evitar que barcos mercantes chinos inunden la región, este punto habría sido dejado de lado por el nuevo proyecto.

Según indicaron voces allegadas al Gobierno Nacional, uno de los puntos que facilitó el armado del nuevo proyecto fue excluir a los hidrocarburos del esquema general de apertura, con una excepción para el transporte de gas natural licuado entre puertos argentinos.

Esta decisión partió de la dificultad que atravesó Federico Sturzenegger cuando tomó la decisión de desregular el Practicaje a través de un decreto. Luego de sufrir un paro de 48 horas, el sector perdió millones de dólares y el gobierno debió volver sobre sus pasos.

La nueva propuesta también incorporará una cláusula vinculada a Malvinas y prevé que las embarcaciones se rijan por las normas del país en el que están registradas .

Desde Desregulación insistieron que el cambio permitiría ampliar la oferta de transporte y reducir la dependencia de los permisos excepcionales que hoy se utilizan para determinadas operaciones.

El reclamo de las provincias

La negociación con los gobernadores del norte fue central para reformular la iniciativa. El argumento es que la navegación puede reducir los costos de traslado en provincias que, pese a tener acceso a los ríos, dependen del transporte terrestre para movilizar buena parte de su producción.

Durante el encuentro, Cacace planteó que el costo por kilómetro del transporte en camión puede triplicar al de la barcaza.

“Queremos que las provincias puedan sacar su producción y que no dependan de permisos excepcionales para transportar sus cargas. Tenemos puertos en Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones que pueden tener un papel mucho más importante”, afirmó el funcionario.

Por su parte, la senadora misionera Sonia Rojas Decut confirmó que el proyecto se negoció con el gobernador Hugo Passalacqua y sostuvo que la provincia seguirá impulsando una reducción impositiva diferenciada para beneficiar a las empresas armadoras locales .

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“Tenemos que bajar los costos operativos y generar condiciones para que nuestras empresas puedan competir. La desregulación del cabotaje puede ayudar a reducir los costos logísticos, potenciar los puertos del interior y abrir nuevas oportunidades para los productores misioneros. Exportar desde El Dorado tiene que ser más conveniente”, aseguró.

Sin embargo, la legisladora planteó que la apertura debe acompañarse de condiciones que permitan a los operadores argentinos competir y sostener inversiones.

Misiones busca, además, potenciar los puertos de Posadas y el Dorado. La expectativa es que una mayor actividad fluvial permita reducir los costos de exportación, ampliar los mercados para la producción provincial y generar inversiones y empleo.

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Esto último fue refrendado por Cacace, quién admitió que es necesaria la baja de impuestos y es algo que podría considerarse en el texto final de la ley. “Tenemos que bajar los impuestos, pero eso requiere reducir el gasto y mantener el equilibrio fiscal. El proyecto contempla una reducción del impuesto a las ganancias y herramientas para acelerar la amortización de las inversiones de los armadores argentinos”, aseguró.

La ministra de Industria de Corrientes, Mariela Gabur, también defendió la iniciativa durante la reunión. En este sentido, la funcionaria señaló que la provincia invirtió en infraestructura portuaria que no puede aprovechar plenamente por las limitaciones regulatorias y reclamó avanzar con rapidez para poner en marcha esa capacidad.

Las empresas, entre la apertura y los costos

Los empresarios presentes no responden necesariamente a empresarios del sector mercante. En este sentido, el único de los presentes que tenía relación con el mundo del cabotaje era el CEO de Interbarge, Diego Azquetta Secco.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha empresa tiene sus barcos radicados en Paraguay y no en Argentina. “Los empresarios del cabotaje no están de acuerdo con el proyecto”, admitieron voces allegadas al Ejecutivo.

Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante.

En este sentido, por eso se procedió a acudir a otros empresarios provinciales de distintos sectores, entre ellos el forestal y minero.

Durante el encuentro, el presidente y CEO de ACON Timber, Nicolás Crisp, puso el foco en el peso del transporte sobre los costos de producción. Según explicó, la distancia hasta los puertos operativos y el costo logístico condicionan la competitividad de las empresas del norte y pueden dejar a algunos productos fuera del mercado.

Desde el sector forestal misionero, Cristian Gruber planteó que el transporte fluvial podría generar ahorros significativos para una economía regional con dificultades de infraestructura y disponibilidad de camiones . Durante el encuentro, mencionó una estimación de u$s 12 millones de ahorro mediante el traslado de cargas por vía fluvial.

Del encuentro también participaron diputados que responden a las provincias ya mencionadas, aunque de parte del Senado, la Cámara dónde iniciará el presente solo estuvo presente Rojas Decut y Carlos Omar Arce.