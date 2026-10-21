Pedro Sánchez usa una canción de Lali para chicanear a Milei

La visita de Javier Milei a España ha provocado un nuevo enfrentamiento con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español publicó este miércoles una imagen en la que aparecía escuchando Fanático, una canción de Lali Espósito , la artista argentina que ha protagonizado varios enfrentamientos públicos con el mandatario libertario.

El gesto se produjo durante la séptima visita oficial de Milei a España, después de que el presidente argentino calificara a Sánchez de “impresentable dictador” y pidiera sacar a los socialistas “a patadas” durante un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

En paralelo, el PSOE lanzó una campaña bajo el lema “Zurdos y orgullosos”, con referencias directas al mandatario argentino, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

Pedro Sánchez escucha a Lali Espósito y lanza una indirecta a Milei

Mientras Milei desarrollaba su agenda en Madrid, Sánchez compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de su teléfono móvil reproduciendo Fanático, de Lali Espósito.

“Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió el dirigente socialista, según informó La Nación.

La elección de la canción fue interpretada como una provocación política, debido a los enfrentamientos públicos entre Milei y la cantante argentina.

Horas antes, Sánchez también había publicado un vídeo en el que reivindicaba su posición ideológica y defendía las políticas sociales impulsadas por su Gobierno.

Según informó EFE, el presidente español sostuvo que, si aumentar las pensiones y el salario mínimo, ampliar los permisos de maternidad y paternidad o defender el derecho al aborto son políticas de izquierdas, él se considera “zurdo” a mucha honra.

Milei llama “impresentable dictador” a Sánchez durante su visita a España

El presidente argentino lanzó duras críticas contra el Gobierno español durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En su intervención, Milei vinculó el socialismo español con el kirchnerismo y calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”, según recogió EFE.

También afirmó que los liberales españoles tienen una deuda histórica y deben “sacar a los socialistas a patadas”, en referencia al escenario político del país.

Sí, soy zurdo. #ZurdosYOrgullosos #ZurdasYOrgullosas https://t.co/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

La respuesta del PSOE incluyó una gran lona desplegada en su sede de Ferraz con el siguiente mensaje:

“Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”.

El cartel incorporaba una referencia a la motosierra, símbolo asociado al presidente argentino, y el lema #ZurdosYOrgullosos.

Milei se reunirá con Ayuso, pero no con Sánchez ni con Felipe VI

La visita también dejó un nuevo desencuentro institucional. Según fuentes de Zarzuela citadas por EFE, el Gobierno argentino manifestó su interés en que Milei pudiera reunirse con el rey Felipe VI.

Sin embargo, la Casa Real recordó que la práctica habitual exige que un encuentro con el monarca esté acompañado de una reunión con el presidente del Gobierno español, con quien el argentino no tiene trato.

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso confirmó una reunión institucional con Milei este miércoles a las 17:00 horas, en las dependencias del Canal de Isabel II.

El nuevo cruce entre Sánchez y Milei se produce en plena precampaña electoral española, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.