Nuevo eje de campaña y el dilema que enfrenta Milei: su plan para convivir con Juntos

Javier Milei se encuentra en la última etapa de una campaña electoral extensísima y, particularmente, a menos de dos semanas de saber si se convertirá en Presidente. Hasta el momento, las encuestas públicas lo dan con una ligera ventaja por sobre su rival, Sergio Massa; por lo que apuntará a las apariciones públicas para continuar con esa inercia.

El último miércoles, los principales estrategas de campaña de La Libertad Avanza se reunieron para terminar de definir las últimas recorridas antes del debate del 12 de noviembre, el cual se presagia como la última gran prueba en la que se tendrá que someter antes del balotaje .

Allí acordaron que Milei volviera a la dinámica de las caravanas masivas, dado que hace casi tres semanas que no protagonizaba una (la última fue en Lomas de Zamora y Moreno el lunes 16 de octubre) y hace más de un mes que no participaba de un raid de varios días. Entonces buscaba guardarse para los dos debates que se realizaron el mes pasado.

La nueva campaña de Milei para el balotaje

A diferencia de esa ocasión, ahora el diputado nacional realizará durante esta semana ocho apariciones diferentes: hoy, lunes, hará una caminata por Ciudadela y un acto en Ramos Mejía; mañana viajará para hacer una caminata en Paraná y un acto en Rosario, mientras que el miércoles estará de recorrida por La Plata y terminará el día en un acto en Lanús .

Por otro lado, el jueves Milei se concentrará en una caminata que decantará en un acto masivo en la capital de la provincia de Mendoza . Mientras que el viernes hará un acto en Parque Lezama, lugar simbólico para el candidato, dado que en allí mismo realizó sus dos cierres de campaña en su campaña legislativa de hace dos años.

Ramiro Marra, Karina Milei y Javier Milei en El Palomar. (Prensa LLA)

Igualmente, fue este sábado en donde dio inicio a este giro de campaña. Allí estuvo en una caminata por San Isidro y una caravana que culminó en un acto en El Palomar . Ahí afirmó que "lo que está en juego es la continuidad de este modelo de decadencia que consiste en inflación y desabastecimiento". "Massa es el candidato del status quo", remarcó. Con él volvieron a aparecer personajes que habían mitigado sus apariciones mediáticas, como Carolina Píparo, Ramiro Marra y Marcela Pagano.

Se trata de una modalidad a la que el economista libertario se acostumbró a utilizar durante casi toda su campaña . A días de haber salido en segundo lugar en las generales, Milei comenzó con tibias apariciones sorpresas en diferentes barrios y establecimientos del AMBA. "Apostábamos a generar cercanía con el vecino", decía durante ese entonces una de las principales voces del equipo libertario. La estrategia no tardó mucho en variar.

Javier Milei en una aparición sorpresa en el barrio porteño de Villa Ortuzar. (Prensa LLA)

El discurso de la campaña de Milei todavía lucha por encontrar una línea fija. La motosierra de sus presentaciones públicas y las bombas que exponía de fondo en su cierre de campaña del mes pasado desaparecieron por varias semanas a raíz del resultado electoral . Esto lo obligó a abandonar el extremismo que había profesado hasta entonces.

El dilema de Milei y cómo será su gobierno

La principal pregunta que circunvala a la campaña de Milei es si el acuerdo electoral con Mauricio Macri podría condicionar su eventual gobierno, dado que por sí solo no tendrá mayorías en ninguna de las dos cámaras y que su dirigencia territorial todavía es mínima . Está claro que el expresidente le es útil para solucionar las falencias estructurales de su partido.

Ante rumores de pedidos de cargos y de cambios en algunas líneas de su programa, el candidato libertario salió a decir que el respaldo de Macri fue de carácter "incondicional", sin contraprestación alguna .

"No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo", remarcó el cofundador de Cambiemos, quien sí puso a disposición a diversos especialistas electorales de su partido para eficientizar la campaña de fiscalización de LLA, como Paula Bertol, Cristian Ritondo y José Torello; así como algunos de sus referentes técnicos al equipo libertario, como el exsecretario del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig.

Las versiones dentro del equipo PRO son dispares. Mientras que el diputado nacional Cristian Ritondo afirma que el apoyo a Milei es "sin condiciones", el exdiputado nacional y figura acérrima a Macri, Eduardo Amadeo, aseguró que el candidato libertario "aceptó" los condicionamientos de Juntos por el Cambio.

"No tiene votos para la dolarización, no la puede hacer. Esto va a ser como una coalición a la europea, donde la extrema derecha no manda. Si Milei dice vamos a dolarizar, y no hay capacidad, no se va a hacer" , dijo ante Futurock.

El candidato libertario tuvo que sortear las fricciones que produjo el acuerdo entre parte de su equipo técnico y algunos actores periféricos del macrismo. El economista y líder del equipo de dolarización que armó Milei, Emilio Ocampo, fue uno de los que se alertó ante esos primeros movimientos. Sin embargo, el presidenciable le reiteró que las bases de su programa económico -cierre del Banco Central (BCRA) y la posterior libre competencia de monedas- sigue en pie.

Ese 'espaldarazo' lo materializó el mismo Ocampo mediante una foto de Milei con sus asesores económicos y financieros , la cual subió a su cuenta de X. Incluso, en esa misma red social compartió una nota de Clarín titulada Javier Milei insiste con la dolarización y le envía un mensaje a Macri y Bullrich.

Hasta el momento, el diputado nacional repite tanto en público como en privado que las diferencias con el programa que llevaba Juntos por el Cambio "son mínimas" y que coincide con "más del 90% de las medidas". Las únicas discrepancias -el cierre del BCRA y la posterior dolarización- no son menores, pero cree que puede lograr cierta connivencia con los referentes más cercanos a él de Juntos por el Cambio.

Para ello apuesta a una ruptura definitiva de la coalición opositora y una reestructuración del escenario político, para así poder aglutinar a más actores dentro de su espacio y conseguir una mayor gobernabilidad.