Aumento de colectivos: la suba que debe definir el Gobierno y su efecto de bolsillo

La secretaría de Transporte está estudiando la recomposición de los importes en los viajes de colectivos y trenes. El objetivo es disminuir los subsidios económicos en ese renglón, una caída que también se espera para Energía, donde también subvenciones millonarias.

Los importes de los viajes en colectivos no se modifican desde agosto de 2024. En el Gobierno y las empresas circula la idea de un ajuste cercano a $ 200 en el primer cuatrimestre, aunque en fracciones para que el impacto sea menor.

La secretaría de Transporte recibió un crédito del Banco Mundial de u$s 500 millones para poder mantener y ampliar la tarifa social en la tarjeta SUBE. Para lograrlo, sugiere una serie de recomendaciones. Entre ellas, que el precio promedio pagado por los usuarios pase de u$s 0,38 (en 2024) a u$s 0,59 en 2025.

Una corrección de esas características, con la actual cotización del peso frente al dólar, implica una recomposición de $ 220. Pero en el Gobierno no están pensando en corregir el importe de los viajes en colectivos de inmediato, s ino que sería en tramos .

El viaje mínimo en colectivo está a $ 371, mientras que el más largo -conecta la ciudad de Buenos Aires con el conurbano- llega a $ 508. El denominado "tres secciones" -una suerte de intermedio, de los más usado- implica el pago de $ 445 con la tarjeta SUBE .

Todos los pasajeros disponen de descuentos adicionales, del 50% en el segundo viaje y 75% en el tercero, siempre que sean parte del mismo viaje, de desplazamiento en un sentido. Los beneficiarios de tarifa social poseen rebajas adicionales.

El Gobierno quiere cuidar a los usuarios de SUBE con tarifa social. Durante la primera mitad del año, la cantidad de viajes en colectivos cayó por la suba en el valor de los viajes. Entre los grupos más "vulnerables" afectados por los aumentos en los colectivos se encuentran mujeres que trabajan mayormente en la economía informal.

Subas afectan a trabajadoras "informales"

Según estudios de organismos internacionales, las trabajadoras no registradas son el grupo más sensible en las variaciones de estas tarifas. "Los subsidios en el transporte incrementan las posibilidades de ganancias a los trabajadores informales que cobran por hora, al mejorar su movilidad y acceso a oportunidades económicas", dice el Banco Mundial.

"Cada aumento del 10% en las tarifas mayormente conduce a una retracción del 1,2% en la demanda ", agrega el organismo multilateral.

Transporte es lo que se denomina "precio regulado". Son aquellos determinados por el Estado. También se encuentran la distribución eléctrica, gas y agua, transporte. En cada una de esas actividades, el Poder Ejecutivo tiene injerencia.

El despacho de combustible no está técnicamente "regulado", pero YPF -que es de mayoría estatal- suele coordinar los incrementos con el ministerio de Economía.

Buenos Aires, barata en relación a otras latinas

Para alinear los precios del transporte en Buenos Aires con los de otras ciudades de América latina, el Banco Mundial le recomendó a la secretaría de Transporte que aplique incrementos "reales" (es decir por arriba de la inflación) de alrededor del 3,7% por cada trimestre.