Asado y política: reunión "antigrieta" para una coalición extendida con peronismo anti K

Un sabroso asado comieron el miércoles por la noche varios dirigentes opositores en la casa que tiene en San Isidro el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El resultado del encuentro no fue menor. Si esos dirigentes empiezan a trabajar juntos en una agenda legislativa lograrían 132 diputados (Juntos por el Cambio, Encuentro Federal y cordobeses ) alineados bajo los mismos objetivos.

Quienes participaron fueron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Jujuy, Gerardo Morales; el exgobernador chaqueño Ángel Rozas, el expresidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó; el actual intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, y los diputados Graciela Caamaño, Florencio Randazzo y Rogelio Frigerio.

"Fue un asado de amistad cívica", dijo uno de los participantes. "Hace tiempo que no tenía un encuentro tan valioso, y no diría que hubo euforia porque el momento del país no permite euforia, pero estábamos contentos de juntarnos a hablar de política", fue el comentario de otro.

"No hay que pensar en nada electoral, eso sería ya un escenario fantástico, pero hoy no es posible, en cambio, hay condiciones para acordar rumbos y políticas concretas para proponer", se entusiasmó una tercera fuente.

El asador fue el mismísimo salteño, elogiado por los presentes por el punto de la carne y la calidad de la parrilla, lo que denotaría importante experiencia en la materia, según el preciso análisis de uno de los participantes, quien de paso no evitó tomar una copa de malbec.

Juntos por el Cambio: Bullrich y Morales marcan territorio y miran a 2023

El impulsor del encuentro fue Morales, presidente de la UCR y con vocación a competir por la presidencia de la Nación, aunque los invitados no abordaron el tema electoral sino la difícil coyuntura, a la que consideran extremadamente frágil, no tanto por motivos económicos, sino políticos. Randazzo. Graciela Caamaño.

"Nuestra obligación es encontrar al Gobierno para que no siga cometiendo errores, que la termine con las chicanas baratas", fue uno de los comentarios, aunque no se ocultó cierto pesimismo acerca de "cómo construir un lugar común para el diálogo, para abordar los temas comunes que necesita la Argentina".



Por lo que trascendió, nadie habló de organizar una alianza electoral. "Cada uno está en un lugar diferente, algunos en el peronismo, otros en Juntos por el Cambio (JxC), otros en el socialismo, pero entendemos que la prioridad es definir acuerdos para salir de este parate", dijo uno de los presenes.

Contrariamente a lo que puede suponerse, nadie expresó inquietud por el ascenso de una figura como Javier Milei en el escenario político "Es lógico que pase algo así, siempre sucede en momentos de crisis, no se trata de nada nuevo y a lo largo del tiempo va tomando otros nombres, lo que sigue perdurando son los grandes bloques de opinión y gestión", fue un visión compartido.

Tanto Urtubey, como Schiareti, Caamaño y Randazzo están empeñados en "reconstruir una opción peronista poskirchnerista", aunque aceptan que ya fracasaron en el 2019, cuando intentaron conformar una opción para competir en las presidenciales. "En parte fue Sergio Massa el que boicoteó esa posibilidad", de comentó en el asado. Y puestos a analizar acerca de cuál puede ser el futuro electoral del actual presidente de la Cámara de Diputados uno de los presentes lo resumió así: "es un misterio".

Por el lado de JxC, tanto Monzó como Frigerio suelen ser duros críticos de los "halcones" del PRO, que suelen ser reacios al diálogo con el peronismo en general, y con el Frente de Todos en particular. Sin embargo, el vínculo entre Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, "paloma" del PRO, es importante, al punto que el gobierno de Córdoba no participó de la reunión de gobernadores peronistas que convocó el ministro del Interior, Eduado "Wado" De Pedro, para enfrentar a la ciudad de Buenos Aires con quien mantiene una disputa por la coparticipación que está en la justicia.