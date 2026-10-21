Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron hoy ampliar las indagatorias al exdirector ejecutivo de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo y a otros imputados, en el marco de la causa por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.

El planteo fiscal también alcanzó al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; al lobbista Pablo Atchabahian; al empresario Miguel Ángel Calvete; y al presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros.

Según el dictamen mencionado en el expediente, los investigadores atribuyeron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo por parte de Calvete, además de montos en efectivo detectados en instancias previas del caso.

Los fiscales sostuvieron que pudieron corroborar que Calvete gestionó un viaje de Spagnuolo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes de avión, hospedaje y servicios de asistencia al viajero.

Los fiscales sostuvieron que pudieron corroborar que Calvete gestionó un viaje de Spagnuolo a Israel. Captura de video

De acuerdo con la acusación, una secretaria de Calvete incluso eligió el asiento del avión y afirmó que la operatoria estaba destinada a “pagar favores políticos”.

El pedido se produjo en una causa atravesada por el análisis de mensajes, audios y documentación, a partir de los cuales la fiscalía afirmó que existió un esquema de direccionamiento de compras y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En paralelo, Picardi y Rodríguez solicitaron indagar a directivos de la empresa Suizo Argentina.

Según la hipótesis fiscal, los intermediarios habrían capturado la dinámica de compras de la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mediante acuerdos ilegales con funcionarios de la agencia.

La empresa, en tanto, negó las imputaciones y los sobreprecios atribuidos por los fiscales, cuestionó la incorporación de pruebas al expediente y sostuvo que los mensajes y audios usados en la causa conforman una “construcción falaz”.