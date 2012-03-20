El recuerdo de una de las mujeres más bellas y y uno de los principales símbolos sexuales de todos los tiempos, estará al alcance de todos aquel coleccionista que quiera o puede comprar una serie de imágenes inéditas de la rubia. Se trata de más de 100 fotos de Marilyn Monroe, nunca antes vistas, que serán rematadas entre el 31 de marzo y 01 de abril en la Subasta de las Leyendas de Hollywood. Darren Julien, presidente de Juliens Auctions, informó que la colección pertenecía a Allan Whitey Snyder, quien fuera el maquillador personal de la artista durante 15 años. Entre las fotografías se encuentra una que muestra a la diva en ropa interior en el set de Lets Make Love, mientras que Snyder le aplica maquillaje. Además se subastarán otros objetos que la protagonista de La comezón del séptimo año le envió a Snyder, como cartas y telegramas. El remate contará también con preciados objetos de leyendas del mundo del entretenimiento como Frank Sinatra, James Dean, Sammy Davis, Jr. e incluso del comediante inglés Charlie Chaplin. El 5 de agosto se cumplirán 50 años de la temprana muerte de la actriz, en circunstancias que nunca quedaron demasiado claras.