Se acercan las vacaciones y la cabeza de los argentinos empieza a girar en torno al lugar donde se puede disfrutar de un momento placentero alejado de la rutina. La tendencia actual señala que las personas se están inclinando por viajes más cortos, pero a lugares significativos.

En este contexto, Perú se presenta como una opción para una escapada viajera llena de experiencias que van desde la gastronomía y la cultura hasta la naturaleza y, por supuesto, el pisco. En un mismo viaje es posible pasar del mar al desierto, conocer una cultura ancestral, visitar edificios históricos y probar platillos que son famosos en el mundo entero.

Lima, historia, restaurantes y vida cultural

La capital peruana combina historia colonial, una gastronomía de clase mundial y hermosas vistas del océano Pacífico. Miraflores, uno de los distritos más turísticos de Lima, está ubicado sobre los acantilados de la Costa Verde desde donde se puede ver el mar. El malecón, uno de los paseos imperdibles para quien visite la ciudad, es un extenso circuito de parques al borde del acantilado, ideal para caminar, andar en bicicleta, ver atardeceres o practicar parapente.

A unos minutos de Miraflores está Barranco, el barrio bohemio y pintoresco de la ciudad, que fusiona su arquitectura tradicional con una vibrante movida cultural. Sus calles peatonales y paredes guardan murales coloridos en constante renovación, convirtiendo a este distrito en una galería de arte a cielo abierto.

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Otro lugar imperdible es el Centro Histórico de Lima. Este Patrimonio Cultural de la Humanidad conserva la belleza de sus plazas, iglesias, casonas y balcones coloniales y republicanos. En la Plaza Mayor y sus alrededores están todos estos tesoros arquitectónicos.

La capital peruana también es famosa por su destacada gastronomía que combina sabores tradicionales con propuestas contemporáneas. Lima también destaca por sus cafeterías con cafés de especialidad, que reúnen propuestas de diversas regiones del país. Por la noche, la ciudad cobra vida con una variada oferta de restaurantes, bares y espacios de entretenimiento que invitan a descubrirlos y disfrutarlos.

Callao, patrimonio y experiencias frente al mar

Muy cerca a Lima se encuentra el Callao, una atractiva región que no se puede dejar de visitar. Además del atractivo histórico de la zona antigua y la impresionante Fortaleza del Real Felipe, que sirvió para defender el puerto contra los ataques de piratas y corsarios, este lugar es un destino ideal para los amantes de la fauna marina.

La Punta es el principal balneario de Callao y se caracteriza por su malecón frente al mar. Desde allí, en una excursión marítima, se puede tener la experiencia de navegar en un mar habitado por lobos marinos, pingüinos y aves. Además, es posible apreciar formaciones rocosas que sorprenden por su magnitud, así como cuevas marinas que adornan el paisaje.

Balneario del distrito de La Punta en el Callao. Carlos Ibarra

La ciudad cuenta con un importante patrimonio portuario que se ve reflejado en su oferta gastronómica. Quien visite Callao no puede dejar de probar el ceviche, el pescado a lo macho y el tradicional pan con pejerrey.

Ica: desierto, pisco y aventura

A pocas horas de Lima, se encuentra Ica, una región que destaca por su combinación de desierto, oasis, acantilados y mar. Allí se encuentran las enigmáticas Líneas de Nasca, un patrimonio de la humanidad que hoy en día sigue generando preguntas a los arqueólogos sobre su creación.

Ica también combina recorridos por tesoros naturales como la Reserva Nacional de Paracas. Ahí se encuentra Playa Roja, que fue reconocida por la revista National Geographic como una de las siete maravillas naturales de Sudamérica. Y en esta región también se puede disfrutar de caminatas en la Huacachina, un oasis en medio del desierto. en el que se puede disfrutar de maravillosas puestas de sol.

Paisaje de la Reserva Nacional de Paracas. © Marco Garro / PROMPERÚ

Ica es también uno de los principales referentes vitivinícolas del país, donde el pisco, el destilado bandera del Perú, es la estrella. Su tradición vitivinícola se remonta al siglo XVI, siendo una de las más antiguas de Sudamérica. Incluso ahí se puede hacer el recorrido de la Ruta del Pisco con degustaciones y visitas a bodegas y viñedos.

Es así como Lima, Callao e Ica permiten construir una escapada corta, pero llena de contrastes, donde el viajero puede conectar con la ciudad y el mar, descubrir paisajes desérticos y acantilados, y disfrutar de una propuesta que combina gastronomía diversa, cultura y experiencias auténticas en un mismo viaje.