Pocas comidas resumen con tanta precisión la identidad argentina como el sánguche. Compañero de camino indiscutido en el día a día, almuerzo exprés a la oficina, a la facultad o en la juntada con amigos, ritual infaltable en viaje a la costa o al sur por vacaciones, este ícono popular celebra cada 3 de noviembre su día en homenaje a John Montagu, el Conde de Sandwich que en el siglo XVIII pidió carne entre dos panes para comer sin abandonar una partida de ajedrez. Siglos después, aquella ocurrencia aristocrática se transformó en una pasión popular que en los últimos años dejó de ser una comida de paso para convertirse en un clásico con identidad propia.

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Al frente de esta transformación está La Parada Sanguchera, nacida hace cinco años como la primera sanguchería con escala verdaderamente federal de la Argentina. Creada por el cocinero Lele Cristóbal, la propuesta pateó el tablero de lo que hasta entonces se entendía por “comida al paso”, demostrando que viajar o andar con el tiempo justo no tiene por qué significar resignar calidad ni sabor.

Comida honesta y sin vueltas

El concepto se sostiene sobre una premisa innegociable: producto fresco, elaborado en el día y con ingredientes reales. La curaduría de Lele Cristóbal, referente de la cocina argentina, dueño de Café San Juan y de las recetas sin pretensiones pero llenas de identidad, llevó a que cada combinación tenga carácter propio. Elevó el clásico de la fiambrería con toques caseros y conservas e insumos de primer nivel traídos directamente desde sus lugares de origen, de la mano de productores locales de todo el país.

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La propuesta recorre un lineal pensado para todos los gustos a través de seis variedades clásicas: el infaltable de jamón cocido, queso danbo y manteca; la combinación de bondiola con queso sardo y tomates en conserva; el clásico de salame, pategrás, pepinillos y aderezos; la mortadela con queso cremoso y berenjenas en conserva; y el de cantimpalo con queso provolone y pasta de aceitunas. A estas opciones se suma la alternativa vegetariana, elaborada con queso crema, alcaparras, berenjenas en conserva y queso gouda. Además, a la carta se le suma el prensado, y la reciente incorporación de “La Bondi”, un sánguche de bondiola braseada con cocción lenta, sabores ahumados y una salsa barbacoa de elaboración propia, consolidando opciones reconfortantes a cualquier hora del día. Hoy, la marca sintetiza esa visión en ‘Tu sánguche en el camino’, porque la gente ya lo incorporó en su rutina: al ir al trabajo, en una pausa al mediodía o como premio al volver a casa.

“Para nosotros, el Día del Sánguche se festeja todos los días, porque sabemos lo que esta comida significa para los argentinos”, afirma Lele Cristóbal. Y suma: “Nuestra propuesta es simple y honesta: Pan horneado en el día, fiambre de primera calidad y conservas caseras. Trabajamos codo a codo con productores locales de todo el país, y ese es nuestro mayor orgullo”.

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Lo que se viene: seguir la búsqueda federal

La evolución del menú sigue en marcha. Durante octubre, Lele realizó un viaje a Misiones, con la idea de seguir recorriendo las rutas nacionales, conectar mano a mano con productores locales y descubrir materias primas autóctonas e incorporar nuevos ingredientes regionales a las próximas recetas de la carta.

El recorrido, que documenta el detrás de escena de los pequeños productores y las historias detrás de cada sabor, puede seguirse a través de una serie de cápsulas audiovisuales en YouTube e Instagram. Miralo acá: De Buenos Aires a Misiones: El orígen de la yerba de la Parada Sanguchera - YouTube