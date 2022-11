Una sociedad cansada de promesas incumplidas

No es una novedad que exista una gran distorsión entre la agenda del gobierno argentino y los problemas de la sociedad, más aún cuando en un año los argentinos volveremos a elegir a nuestros representantes. Recientemente se dio a conocer el dato de que 7 de cada 10 argentinos creen que los temas que se debaten en el Congreso Nacional no representan sus intereses o necesidades. Es decir, más del 70% no ve en la dirigencia actual la solución a sus problemas cotidianos, como el aumento de precios, la suba de tarifas, la casi nula posibilidad de poder ahorrar en una moneda fuerte y estable.

Concretamente, el pasado 26 de octubre se aprobó en Diputados el proyecto oficialista del Presupuesto 2023. Recordemos que el Presupuesto es clave para entender las metas económicas que se plantea el Gobierno de cara a un nuevo año, y trata temas sensibles como tarifas públicas, inflación e impuestos. En un país donde los temas económicos representan más del 60% del total de los problemas que ve la sociedad, es importante entender cómo se da el proceso de sanción del Presupuesto y qué implicancias tendrá en la vida cotidiana. Y nuevamente los datos son claros, el 40% evalúa de manera negativa el accionar del Frente de Todos con el proyecto, mientras que sólo 21,1% cree que fue bueno. Es evidente que el oficialismo no está logrando traccionar la confianza de la sociedad con su desempeño, ni con sus propuestas económicas. Y si a ese contexto le sumamos la pérdida de popularidad y valoración de gestión a causa de eventos como el "Vacunatorio VIP" y la "fiesta de Olivos", el futuro es poco alentador.

Un fuerte objeto de debate fue el famoso artículo 100 del Presupuesto, el cual extendía el pago del Impuesto a las Ganancias a jueces y funcionarios del Poder Judicial. En este caso, el artículo no logró ser incorporado debido a fuertes críticas de la Asociación de Magistrados, y perdió en la votación con 134 votos negativos. Aquí también se ve un fuerte rechazo: el 70,8% de los consultados no está de acuerdo con la no implementación del artículo 100 en el texto final del presupuesto. Es decir, 7 de cada 10 hubieran preferido que se incluya a los jueces y funcionarios del Poder Judicial dentro del Impuesto a las Ganancias.



Como corolario, la inflación y la suba de tarifas se ubican como los principales problemas del país desde julio de 2021, y según diversos estudios privados la inflación alcanzará los tres dígitos para fin de año, hecho que no sucede desde 1991, momento en el que se implementó la famosa convertibilidad. Sin embargo, dentro del oficialismo la discusión no corre por el mismo carril, se discute si debe haber PASO o no, si el Presidente tiene legitimidad para presentarse a un nuevo mandato o si debe dar un paso al costado. Y en la vereda de enfrente no vemos algo distinto. Dentro de Juntos por el Cambio crecen las tensiones por los distintos posibles candidatos a ocupar el "sillón de Rivadavia" en 2023, y por las visiones de país divergentes.

En este sentido, no es casual el crecimiento de la figura de Javier Milei y la tercera posición liberal cada vez más fuerte, con un discurso de choque fuertemente económico y en contra de los privilegios de la política. Asimismo, es evidente el creciente rechazo a la gestión nacional y las políticas que se llevan a cabo, sobre todo en el plano económico, porque no logran solucionar los problemas reales de la gente de a pie. Como consecuencia, el 65,3% de los consultados en octubre indicaron que para la elección a presidente en 2023 votarán pensando en un cambio de espacio y de políticas de gobierno. Por lo tanto, el nuevo gobierno que asumirá el año entrante tendrá enormes desafíos que enfrentar y grandes demandas que atender. Pero sobre todo tendrá el reloj en su contra, ya que a medida que se agudice la crisis la sociedad será menos tolerante al fracaso.