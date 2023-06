Trabajar con previsibilidad para poder competir

No es novedad para ningún ciudadano argentino las dificultades económicas que el país atraviesa y hasta parecieran ser cíclicas si se hace un recorrido por la historia reciente de nuestro país. Atravesamos una realidad económica imprevisible, volátil e incierta, que conlleva dificultades para poder proyectar a futuro, sobre todo debido al complejo escenario inflacionario, nuevas restricciones a las importaciones y faltante de insumos, entre otras. Consecuentemente, hoy en día es un desafío intimidante el emprender y poder llevar adelante una empresa rentable. Por eso, debido a este contexto inquietante, en Selvas Natatorios optamos por un modelo de negocios que contempla a la previsibilidad como un pilar fundamental, especialmente para evitar permanecer en una posición desfavorable contra la creciente inflación, y tampoco quedarnos sin stock de productos esenciales necesarios para el servicio que brindamos.

En nuestra empresa contamos con un stock muy variado; ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico de opciones, lo cual nos permite diferenciarnos de nuestra competencia. La clave para lograr esto es el trabajar con previsibilidad.

En la construcción de piscinas, hay muchos materiales que son importados y no pueden ser sustituidos con materiales nacionales porque no existen en el mercado local y, en el caso que existieran, no brindarían la misma confianza y garantía simplemente por una cuestión de calidad.

Por eso, en línea con lo que la previsibilidad requiere, nos caracterizamos por ser una empresa precavida tratando de poner en práctica el lema de "picar en punta". Es decir, tener una cantidad considerable de stock propio para poder brindarles a los clientes esas diversas opciones y soluciones que nos diferencian. Entonces, a la hora de reunirnos con un cliente, contamos con esa seguridad necesaria para ofrecerle lo que desea, justamente gracias a esa anticipación que realizamos previamente. Esto resulta sumamente importante porque los tiempos para importar son realmente extensos e inciertos; si hoy se realiza un pedido a un proveedor del exterior, no sabemos, ni siquiera de manera aproximada, la fecha de ingreso al país del material solicitado. Este es uno de los motivos principales por el cual siempre intentamos ir un paso adelante con mucha anticipación, y de manejarnos con altos niveles de stock. De esta manera, podemos evitar faltantes, los cuales pueden conducir a la pérdida de nuevos clientes o a la imposibilidad de realizar nuevos proyectos que estén alineados a las nuevas tendencias del mercado.

Justamente, otro de los puntos que resulta importante entender son los cambios en el mercado. En el mercado "pre-pandemia", se notaba de manera significativa una temporada alta y otra temporada baja de la demanda. Históricamente, siempre se trabajaba mucho más en los meses de altas temperaturas (Primavera - Verano) y durante las estaciones de otoño e invierno la demanda disminuía considerablemente, por lo que resultaba más importante contar con un alto stock de productos durante la temporada alta y menos cantidad durante la baja. Sin embargo, luego de la pandemia del 2020, notamos un cambio: ya no existe la alta y baja temporada. Hoy, la demanda se sostiene regularmente; es alta durante todo del año. Esto también es importante considerarlo y prevenirlo, ya que al variar los tiempos de la demanda, también varía la cantidad de stock necesaria que se debe tener a lo largo de todo el año, en lugar de sobrestockearse para la temporada alta, hay que ir previendo que es necesario contar con un flujo de insumos a lo largo de todo el año y de esta manera reacomodar el presupuesto para poder cumplir con dicha demanda en todo tiempo.

Por último, es necesario considerar la continua inflación que atravesamos y lograr que genere la menor perdida posible. En por eso que dentro del concepto de previsibilidad, en nuestra compañía optamos por reinvertir constantemente en materiales y herramientas útiles para nuestro trabajo. Al tener una inflación muy elevada todos los meses, la mejor forma de hacer rendir los ingresos resulta siendo la compra de los materiales de manera anticipada. De esta manera contribuye a no quedarnos sin stock, no depender de un factor externo como que haya faltante de un producto o trabas en las importaciones e ir ganándole en rendimiento a la inflación, ya que al momento de utilizar el producto, el costo de mercado será seguramente superior al que pagamos por comprarlo ni bien obtuvimos el ingreso.

Es por eso que en este contexto económico tan volátil que nos toca atravesar resulta indispensable trabajar con previsibilidad para poder competir y tener un negocio rentable, tratando de estar siempre un paso delante de las complicaciones que sabemos que pueden suceder.