Inflación, deuda, gasto: conseguir logros más visibles vuelve a ser un desafío para Milei

El Gobierno va a tener que esmerarse un poco más en sus explicaciones económicas si no quiere perder la ventaja política que le dieron los números del 2024 en temas como la inflación o la reducción del gasto público . Nadie desconoce el trabajo hecho por el equipo económico en esos frentes. Pero en este año electoral, en el que Javier Milei aspira a traducir esos logros en votos que refuercen su posición en el Congreso, los avances se vuelven más difíciles. Hay precios que suben, dólares esquivos y reservas que caen, deuda que para unos crece y para otros baja y un gasto que dejó de caer, aunque sin amenazar por ahora el compromiso del déficit fiscal cero.

El caso Libra desacomodó el recorrido que esperaba hacer el Gobierno. Con los gestos a favor de la Argentina que hizo Donald Trump luego de su asunción, el consenso del mercado esperaba una negociación más rápida con el FMI y el arribo de los dólares frescos necesarios para levantar el cepo. Pero nada es fácil con el Fondo, menos cuando debe refinanciar u$s 45.000 millones con el principal deudor del organismo. Luis Caputo viene pidiendo a los financistas, semana tras semana, bajar la ansiedad y confiar en la resolución. Pero a la vez no tiene mucho más para poner sobre la mesa.

Luis 'Toto' Caputo

A juzgar por los futuros del Rofex , su promesa de no devaluar le ha permitido conservar credibilidad. Pero lo que vino después empastó el escenario. Al episodio Libra le siguió la pelea para incluir a los dos candidatos oficiales en la Corte. La negativa del máximo tribunal a darle licencia a Ariel Lijo se transformó en un revés para la Casa Rosada que obliga a revivir la pulseada con el Senado.

El DNU que prometió el Gobierno para sortear la necesidad de que el Congreso discuta el acuerdo con el FMI también creó un debate sinuoso. A los funcionarios les cuesta hacer entender que si el entendimiento baja algo la deuda es circunstancial. Lo mismo pasa si el crédito del Fondo solo cambia de acreedor. "Es mejor tener un papel pintado en el Central que pagarle todos los años al FMI", plantean como crítica. Solo en la Argentina se puede poner algo de este estilo como argumento de una discusión financiera. Apropiarse de reservas y dejar en su lugar letras por u$s 70.000 millones no le hizo bien a la economía. Esa falta de dólares fue una de las causas del cepo y es hoy el problema central que se busca reparar. El Gobierno no piensa cancelar ese pasivo de un día para el otro. El desendeudamiento llegará cuando haya excedentes. Pero no parece que haya un discurso sólido aún para saldar estos idas y vueltas.