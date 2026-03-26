El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 26 de marzo de 2026. El clima en España se caracterizará por cielos nubosos o cubiertos en el norte peninsular y norte de Baleares, con precipitaciones débiles en el área cantábrica y Pirineo. En el resto del país, se presentarán intervalos nubosos y cielos poco nubosos, con bancos de niebla matinales en montañas del norte. Las temperaturas máximas tendrán pocos cambios en Canarias y Andalucía, con descensos en el resto, especialmente en el Pirineo. Se prevén heladas débiles en montañas del norte y vientos moderados de componente norte, con rachas fuertes en diversas regiones, incluyendo el Ebro y el Estrecho. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 4 grados y vientos flojos a moderados del nordeste. El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso que alcanzarán los 26 grados como máxima y 2 grados como mínima y vientos flojos a moderados del este, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, especialmente en el Pirineo, donde se esperan precipitaciones débiles de nieve a partir de 800-1000 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 19 grados, con un notable descenso en las máximas en el Pirineo. Habrá heladas débiles y viento del noroeste, moderado y con rachas fuertes en algunas zonas. El clima en Aragón se caracterizará por intervalos de nubes altas, con nubosidad en la divisoria de Pirineos y precipitaciones débiles, principalmente de nieve a partir de 800-1000 m. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados, con un descenso notable en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se prevén heladas débiles. Habrá viento moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en algunas provincias. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Habrá probables precipitaciones débiles, especialmente en el este y la cota de nieve se situará entre 900 y 1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 4 grados, con descensos en las mínimas y heladas débiles en la Cordillera. Los vientos serán flojos del nordeste y este. En Mallorca y Menorca, se espera un cielo nuboso o cubierto con precipitaciones en Mallorca hasta la tarde. En las Pitiusas, el cielo será poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos con alguna precipitación ocasional. La cota de nieve estará en torno a 1100 metros. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 16 grados, con un ligero ascenso nocturno y un descenso notable durante el día. Habrá heladas débiles en zonas altas de la Sierra de Tramuntana. En Menorca, se prevé viento del norte moderado con intervalos fuertes y rachas que pueden superar los 70 km/h; en el resto, viento del norte y oeste flojo a moderado. Nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles ocasionales, principalmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 13 grados, sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas, donde con baja probabilidad se podrá dar alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Cielo poco nuboso y temperaturas en descenso, con viento del noroeste moderado en Castellón y flojo a moderado en el resto de la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el norte y este y se espera probabilidad de precipitaciones débiles en el extremo norte y en las Ibéricas; la cota de nieve oscilará entre 900 y 1300 metros. Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios, mientras que las máximas descenderán moderada o notablemente, alcanzando 19 grados, con heladas débiles en zonas de montaña y vientos del noreste y norte, flojos a moderados, con posibilidad de rachas fuertes en el extremo oriental al final del día. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en zonas montañosas del nordeste por la mañana y en Albacete al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando -3 grados, mientras que las máximas, que llegarán a 18 grados, experimentarán un notable descenso en el cuadrante nordeste. Habrá heladas débiles en los Sistemas Ibérico y Central y se prevé viento flojo a moderado del nordeste y norte, con rachas fuertes en muchas áreas, excepto en el cuadrante sureste. Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de llovizna ocasional en Madrid, con temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y posibles lloviznas, con temperaturas entre 12 y 18 grados y vientos moderados del este. Cielos nubosos con probables precipitaciones débiles, temperaturas máximas en descenso y vientos flojos del norte. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con temperaturas entre 0 y 7 grados, probables precipitaciones débiles y heladas en el Pirineo. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles, con temperaturas entre 5 y 12 grados y heladas débiles en zonas de montaña.