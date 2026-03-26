Como cada año, PDAC volvió a transformar a la ciudad de Toronto en el centro neurálgico de la minería global. Más de 27 mil participantes de 125 países, entre ejecutivos, inversores, funcionarios y especialistas, participaron de la edición 2026 de este encuentro mundial que, de alguna manera, funciona como un barómetro del rumbo que tomará la industria en los próximos años. Este encuentro permite comparar tendencias entre regiones, analizar la evolución de proyectos en otros mercados y detectar oportunidades de colaboración con clientes que operan de manera global. La minería es una industria profundamente internacional, donde los proyectos pueden desarrollarse en un país, financiarse en otro y abastecer cadenas de suministro que atraviesan continentes. Durante el tradicional Argentina Day, autoridades nacionales, gobernadores y funcionarios de provincias mineras y representantes de compañías globales coincidieron en una misma lectura: Argentina sigue captando la atención de los grandes inversores del sector. El país llegó con un atractivo geológico indiscutido y con un nuevo impulso de proyectos vinculados a minerales críticos para la transición energética, especialmente litio y cobre. Según estimaciones del sector, el pipeline minero argentino supera los 40 mil millones de dólares en inversiones potenciales, impulsado por una generación de proyectos que comienza a avanzar después de años de estancamiento. En este sentido, si bien el litio y el cobre tomaron el centro de la conversación global, se asomaron también el uranio y las tierras raras como nuevos focos de atención. En el caso del litio, Argentina ya suma operaciones en producción y nuevos desarrollos en fases avanzadas en el norte del país, consolidando su rol en el Triángulo del Litio. Y en cobre, proyectos de escala mundial como Vicuña, Los Azules, Taca Taca y Pachón generan grandes expectativas. Otro eje destacado en PDAC 2026 fueron las estrategias provinciales para mejorar el clima de inversión. Gobernadores y equipos técnicos presentaron avances en: Ese protagonismo provincial fue valorado por inversores que observan con atención la capacidad de cada jurisdicción para atraer y sostener proyectos de largo plazo. Se llevó a cabo también un encuentro llamado “Definiendo la agenda minera 2026” convocado por la Embajada Argentina en Canadá, el Consejo Federal de Inversiones y la Cámara Argentina de Empresas Mineras, donde uno de los temas centrales fue la presentación de un proyecto de mesa de trabajo ampliada, que busca integrar tanto a las provincias mineras como a las industriales, con el objetivo de generar encadenamientos productivos, empleo y desarrollo tecnológico. Si bien la lectura general fue optimista, los especialistas coincidieron en que Argentina aún debe resolver tres grandes cuellos de botella para transformar su potencial en realidad y así consolidar una minería moderna, competitiva y sostenible: La cumbre de Canadá dejó una conclusión compartida entre analistas y participantes y es que Argentina cuenta con recursos de clase mundial, creciente interés inversor y una oportunidad concreta en minerales críticos. Y el desafío es si el país podrá, finalmente, convertir ese potencial en proyectos en marcha, inversiones sostenidas y desarrollo para las economías regionales. El escenario internacional se muestra favorable: la oportunidad es ahora.