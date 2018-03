La nueva tendencia en seguros: a demanda e instantáneos

Hace dos años, un sábado a las 11 de la noche, recibo el llamado de un cliente que trabajaba con personal eventual nocturno y necesitaba hacer un cambio de nómina porque un empleado le canceló a último momento y tuvo que reemplazarlo por otro. Este cliente nunca sabía quiénes iban a ser sus empleados temporarios hasta último momento, pero necesitaba estar cubierto. Conseguir una póliza nominal, a último momento, le resultaba muy complicado por sus horarios de trabajo. Fue así que detectamos la imperante necesidad de crear una solución inmediata, ágil y sencilla para todas aquellas personas que estaban en la misma situación que él: contratar un seguro de accidentes personales a cualquier hora, en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y por el tiempo justo y necesario.

La solución eran la inmediatez y un servicio 24 horas y eso se logra 100% online. Desde 2016, enfrentamos las nuevas necesidades de los clientes con una solución totalmente práctica, rápida y económica (se puede contratar un seguro por accidentes personales por un solo día). En dos años, más de 120.000 seguros de este tipo se adquirieron por esta vía, y el futuro se vislumbra aún más alentador. Si la gente y las empresas logran dimensionar que con $ 15 por día pueden asegurar un riesgo de $ 1.500.000, no deberían dudar en contratar un seguro para el piletero, el jardinero, un técnico, un electricista o un arquitecto que trabaja en su casa por 1 día y puede correr algún riesgo físico, y cuyas consecuencias económicas son casi imposibles de afrontar.

Contratar este tipo de seguro en una compañía tradicional es más costoso (y burocrático) porque no se ofrecen por menos de 30 días. Así, es mucho más conveniente asegurar a la persona por un solo día, disminuyendo los costos radicalmente. El ahorro es entonces mayor al 90%.

Los profesionales independientes que no poseen ART o cuyas pólizas de Responsabilidad Civil no abarcan el trabajo en una instalación ajena, son otro público que puede acceder a este servicio. Esto puede ser tanto en una industria como en una casa particular. Implica protegerse ante un reclamo del cual nadie está exento. Todos podemos contratar un seguro de accidentes personales (empleador o no, monotributista o no, alumnos, docentes, músicos, etc.). De la misma forma que se contrata, se puede modificar y anular. Esto es la nueva tendencia en seguros: a demanda e instantáneos. No solo es fácil contratarlos, es también muy fácil anularlos.

El pago se realiza on line y los clientes cuentan con el respaldo de aseguradoras de primera línea. ¿Por qué es importante asegurar accidentes personales? Siempre nos acordamos del seguro cuando lo necesitamos y no debe ser así. El problema es que en nuestro país no hay conciencia aseguradora. Solo aseguramos el auto, pero ¿qué pasa cuando se trata de vidas?

Un profesional, un médico, un pintor, un programador o un docente, no saben lo importante que son sus manos hasta que sufren un accidente y es recién ahí cuando valoran la ayuda económica que reciben, producto de haber contratado una póliza de accidentes personales, para afrontar la complicada situación que se les presenta. Es una pena que por tan poco dinero las personas no se aseguren y no logren dimensionar los riesgos. Hoy hay, además, millones de monotributistas que deberían contratar un seguro de accidentes personales, ya que, ante un infortunio, no los cubre el sistema de ART.

La tendencia creciente de adquirir estos seguros de manera on line se sustenta en la inmediatez, en contratar y pagar estrictamente por lo necesario (en el mismo momento se determina cuándo comienza y cuándo termina la cobertura), en la rapidez del trámite y en poder acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Sin dudas, el futuro llegó al mercado asegurador. Y seguirá avanzando en respuesta a las demandas de los clientes y de la mano de los avances tecnológicos.