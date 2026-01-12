En esta noticia ¿Dónde irá el dinero?

El Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, convocado la semana pasada, acordó hoy la renovación del cargo de patrono de Isidro Fainé, Javier Godó, José María Álvarez- Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla, en todos los casos por el periodo estatutariamente establecido de cuatro años.

Asimismo, el Patronato de la Fundación decidió por unanimidad la reelección como Presidente de Isidro Fainé, y de Javier Godó como Vicepresidente.

Por otra lado, el patronato anunció por unanimidad nombramiento de Baldiri Ros como patrono de la Fundación ”la Caixa” a propuesta del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, por un plazo de dos años, en sustitución de Xavier Brossa, propuesto en su día por la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP), cuyo mandato finaliza.

El Patronato de la Fundación dio luz verde también a las cuentas del ejercicio 2025, en el que destinó un total de 655 millones de euros a su actividad de obra social. En un comunicado distribuido a la prensa, la Fundación detalló que atendió el año pasado a cerca de 250.000 beneficiarios en España y Portugal a través de sus programas de intervención social directa.

Asimismo, el máximo órgano rector también aprobó el presupuesto de la Fundación para 2026, que alcanzará la cifra récord de 710 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. “Desde 2014, el presupuesto anual de la entidad se incrementó un 63,3%”, recordó.

El nuevo presupuesto para 2026 va en línea con lo establecido en el Plan Estratégico 2025-2030 de la Fundación presentado el pasado mes de junio, y que prevé que la entidad invierta más de 4000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la transformación social.

Fuente: EFE Fuente: EFE

¿Dónde irá el dinero?

La Fundación destacó que del total de la inversión prevista para este 2026, cerca del 60%, más de 415 millones de euros, se destinará al desarrollo de programas de transformación social.

Algunos de ellos, como CaixaProinfancia, que tiene por objetivo combatir la pobreza infantil; los proyectos de integración laboral para colectivos vulnerables Incorpora y Reincorpora; el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que pretende mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida; o el programa de Personas Mayores, dirigido a fomentar la participación social de este colectivo; así como al programa EduCaixa, que promueve la transformación educativa.

Por su parte, el área de investigación y becas tendrá una dotación de 147 millones de euros, un 20% del presupuesto total.

La Caixa exige que se abone una determinada cantidad de comisiones por el mantenimiento de las cuentas de los usuarios. (Imagen: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

En tanto, otro 20% de la inversión total (147 millones de euros), se destinará a iniciativas de divulgación de la cultura y de la ciencia a través de la red de centros CaixaForum, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, las exposiciones itinerantes y la programación de conciertos y conferencias, así como CaixaForum+, la plataforma audiovisual propia de la Fundación “la Caixa”.

En 2026, la Fundación ”la Caixa” tiene previsto invertir alrededor de 50 millones de euros en el desarrollo de grandes proyectos emblemáticos como son; el CaixaResearch Institute, que está previsto que abra sus puertas en 2026 y será el primer gran centro de investigación transversal e interdisciplinar especializado en inmunología de las enfermedades en España y un centro de referencia mundial; el CaixaForum de Málaga, cuyas obras se iniciarán este año; y el Centro ArtHub en L’Hospitalet de Llobregat, un nuevo centro que reunirá y dinamizará el conjunto de obras de la Colección Fundación ”la Caixa” de Arte Contemporáneo.