La crisis impondrá otro tono en el debate económico de la campaña

Si algo no se le puede reprochar a Mauricio Macri, es que durante la campaña electoral haya maquillado su discurso. Siempre remarcó, desde 2015 hasta hoy, que la Argentina tenía que recorrer un camino largo y duro, y que después de todo ese esfuerzo el premio iba a ser obtener un "país normal". Proclamó la pobreza cero como un objetivo, pero no de su primer gestión. Imaginó que sus políticas se acoplarían a un mundo más benigno, pero eso no sucedió. La sociedad no aceptó que la tormenta financiera de 2018 y sus duras consecuencias económicas eran ajenas a sus decisiones y adjudicó su malestar al rumbo elegido, más que a la prolongación de un ciclo negativo que se iba a revertir. Por eso cuando el Presidente buscó su reelección con la idea de avanzar hacia el mismo lugar, pero más rápido, el resultado fue una aplastante derrota en las PASO.

La brecha entre lo que reflejó la realidad y lo que esperan los inversores financieros volvió a sacudir la coyuntura. El cóctel de devaluación, venta de dólares, salida de depósitos y pérdida de reservas, derivó en un cambio de ministro de Hacienda y en la adopción de una estrategia de emergencia. Hernán Lacunza no asumió con falsas promesas. Después de advertir que la situación podía agravarse, persuadió a Macri de la necesidad de garantizar la gobernabilidad y evitar que la crisis se convierta en un tsunami. Por eso fueron a dos recetas drásticas como el reperfilamiento de la deuda y la adopción de un control de cambios. Los economistas creen que con la segunda se hubiera podido evitar la primera. Pero hay un hecho: a Macri le pesaba demasiado terminar su mandato con un cepo. La realidad pudo más, y la teoría Lacunza se impuso: cuando hay que enfrentar un problema, es preferible reaccionar por demás (siempre que haya margen) que quedarse corto y dilapidar el esfuerzo y los recursos asociados.

Al Presidente le achacaron, en estos años, no haber blanqueado demasiado la herencia que le dejó Cristina Kirchner. de manera de justificar mejor muchas decisiones duras (como la suba de todas las tarifas). Tal vez no haya abundado en detalles, pero tampoco eludió el tema. La pregunta ahora es qué hará Alberto Fernández, favorito para octubre, con la herencia de Macri.

El discurso peronista de agosto resulta light ante la complejidad del escenario actual. A Alberto F. no le va a quedar margen para prometer aumentos a los jubilados en diciembre, ni aunque deje de pagar las Leliq. Lo que seguramente asomará en las próximas semanas una descripción de lo que viene mucho más descarnada. Habrá que hablar de cirugía, no de maquillaje. Será sano que eso ocurra -los debates presidenciales serán centrales en este sentido- para que por lo menos nadie diga que los candidatos no avisaron.