El maestro Quino, Mafalda y el fútbol aislado

"Mafalda es histórica, no sabía la noticia, yo crecí, como otras muchas generaciones, con Mafalda. Este tipo de gente va dejándonos y habrá que hacer este homenaje por todo lo que dejó, y que va a seguir estando porque Mafalda sigue ahí", así declaró Diego Schwartzman tras imponerse al italiano Lorenzo Giustino en la húmeda noche parisina de Roland Garros. Fue la primera reacción del tenista argentino (28) al ser entrevistado por la cadena ESPN, luego de conocida la muerte del célebre maestro Joaquín Salvador Lavado Tejón (88), más conocido por su popular firma como "Quino".

El personaje de Mafalda se publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo comienza su gran ciclo de popularidad que pronto se extendió por Latinoamérica y Europa. Hacia la Navidad de ese mismo año, se publica el primer libro con las tiras por orden de publicación, cuya tirada de 5000 ejemplares se agotó en dos días. En 1969, se edita en Italia “Mafalda la Contestataria” con prólogo de Umberto Eco.

El creador de esa niña de 6 años, cara redonda, ojos grandes y pelo negro, solía escuchar los partidos de fútbol por la radio. Fioravanti y José María Muñoz fueron sus relatores favoritos. Sin embargo, su relación con el mundo futbolero no fue amigable, sino profundamente crítica. “El fútbol me importa como fenómeno social. Me intriga la ceguera que crea y que no se da en otros deportes. Que el fútbol genere tanta violencia, donde llegan a haber muertos, no sé si hay algún otro deporte que genere muertes. Nunca lo practiqué, no lo entiendo. Sólo dos veces en mi vida fui a la cancha; no me gusta nada. A los argentinos les atrae el fútbol por la misma razón que no les atraen las cosas verdaderamente importantes", supo decir este mendocino, hijo de padres andaluces e hincha del Independiente de su provincia natal y de los “Diablos Rojos” de Avellaneda.

Pese al gran éxito internacional de Mafalda, el 25 de junio de 1973 Quino decidió no dibujar más sus tiras, quizás agotado de expresarse a través de quien odiaba la sopa y lidiaba contra los adultos en interminables batallas entre “buenos y malos”. Sus diálogos con Manolito, Susanita, Felipe y otros personajes, son recreaciones de moldes y creencias proyectadas en la mente del autor desde su infancia.

En 1993, la empresa española D.G. Producciones S. A., en coproducción con Televisiones Españolas produjo 104 episodios de "Mafalda" en dibujos animados de 1 minuto de duración bajo la dirección de Juan Padrón (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos). Estas caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 y en Argentina por el viejo Canal 11 y el canal Encuentro.

Algunas cifras de la pandemia del Covid-19 en Argentina

A seis meses y medio de decretarse “el aislamiento social, preventivo y obligatorio” a nivel nacional, según datos del Ministerio de Salud se registran 790.818 casos totales confirmados en el transcurso de la pandemia y 20.795 fallecidos, con una tasa de letalidad que ronda el 2,7% (3 cada 100), con 626.114 pacientes recuperados (aprox. el 78 % del total en el país). El último viernes se registró un récord de casos positivos, con 14.687 en un solo día. En el ranking de letalidad según Infobae.com está por debajo de países como Italia (11), México (10), Reino Unido (9), Ecuador (8) y Suecia (6).

El médico neurólogo Conrado Estol sostuvo en diálogo con Radio Mitre que "No hay otro país en la región que esté creciendo como Argentina a nivel de contagios. No es cierto que se esté anotando a gente de más como muerta de Covid-19, es más, es probable que se esté anotando de menos: si se anota a alguien que murió de otra cosa es excepcional. Fue un fracaso el “plan detectar”; en ningún lugar del mundo se hicieron aperturas con este nivel de contagios. La receta que mejor funciona es testear más, identificar e inmediatamente aislar a los grupos de contagiados, así se impide que se multiplique la circulación".

Quino y Fontanarrosa

Según publica el diario Clarín, Argentina ocupa el 4° puesto entre las poblaciones con mayor cantidad de contagios (4.91% de los contagios diarios en el mundo). Desde el comienzo de la pandemia se han efectuado 1,9 millón de testeos (0,35% de 540 millones de test a nivel mundial), lo que significa que se tendría que duplicar esa cifra en proporción al número de habitantes (45 millones). Argentina sólo es superada por Estados Unidos, Brasil y Perú en la proporción mayor de contagios. Hoy la circulación del coronavirus afecta a la población de 19 de las 24 provincias argentinas.

¿Cuándo vuelven los torneos del fútbol argentino?

El panorama luce incierto, cambiante y muy complejo a la hora de decidir la vuelta al fútbol profesional. Sobre el tema volvió a referirse el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio F. Tapia, en diálogo con la cadena ESPN, explicando el por qué no se puede dar una fecha cierta: “Hay equipos de interior que no tienen la misma situación que los del AMBA, que desde que empezaron los entrenamientos están trabajando diferente. Hay clubes del interior que empezaron más tarde”.

“Nosotros vemos el día a día de los clubes. Por ejemplo, Newell’s (jugó con Unión de Santa Fe) no tiene con quién jugar amistosos, entonces cómo podemos pensar en volver a jugar. No tenemos que buscar la desventaja deportiva sino en que cuando se vuelva todos los clubes tengan las mismas oportunidades de competir”, dijo Tapia.

En ese sentido agregó: “No tengan dudas de que queremos y necesitamos la vuelta, pero primero está la vida. Si Nación dice no (a poder jugar en octubre) vamos a respetar las decisiones que se tomen. En el último Comité Ejecutivo pusimos unas fechas tentativas, que en noviembre si estaban dadas las condiciones sanitarias se iba a empezar a competir en los torneos que definen los ascensos. Por ahí, esa temporada el clima nos favorece mucho más y hay menos riesgo de contagios. Va a volver cuando las autoridades lo digan. La idea es jugar los torneos que están inconclusos".

En tanto, Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol dio su opinión en diálogo con TyC Sports: "Hablé hace 15 días con el Presidente de la Nación y hablamos de esto y todo depende de los protocolos. Nosotros queremos volver. Es una cuestión global del país de cómo se abordó la pandemia, que fue muy bueno".

"Estamos calculando volver el 16 o el 23 de octubre, pero es muy difícil decir una fecha porque dependemos de la autorización del Ministerio de Salud", sumó el conductor. Y agregó: "Uno puede poner a un montón de responsables, pero tengamos en cuenta que estamos en una situación de pandemia donde hay que ser muy cautos".



"Hay un problema de los viajes dentro del país y son cosas que también hay que atender. Uno puede hacer un programa de TV, pero para el fútbol hay que tener todas las situaciones muy claras. No hay vuelos internos en la Argentina. En octubre según dicen va a haber vuelos dentro del país. Estamos hablando con Lammens (ministro de Turismo y Deportes) para organizar las burbujas sanitarias en cada uno de los viajes. Estamos trabajando mucho para el regreso", expresó.

¿Qué diría Mafalda del fútbol aislado?

Atravesando todavía la conmoción por la irreparable pérdida de uno de los maestros más notables del dibujo y el humor gráfico, vale destacar su personalidad de genio respetuoso, sencillo y directo al momento de comunicar sus ideas. Se han vendido más de 20 millones de copias de los libros de Quino y traducido a 26 idiomas, incluyendo al sistema Braille para personas no videntes. La imagen de Mafalda suele ser utilizada en campañas solidarias (UNICEF, Cruz Roja) y continúa recorriendo el mundo a través de las portadas de los libros reimpresos de su creador.

A lo largo de su extensa y brillante carrera, Quino recibió numerosos reconocimientos, homenajes y premios valorando su obra. Entre otros, la Orden Oficial de la Legión de Honor, la más importante condecoración que el gobierno francés le concede a un extranjero y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (España). En 2014, recibió el diploma como "Doctor Honoris Causa" de la Universidad de Buenos Aires, otorgado por el Consejo Superior tras considerar su “trayectoria artística de gran trascendencia, cuya creatividad y talento han generado un inmenso aporte a la cultura de nuestro país”. En la resolución se apunta que “por medio de su humor pudo hablar de la sociedad argentina y llegar a gran parte del mundo”.

El médico neurólogo Conrado Estol

El fútbol argentino sigue aislado pero en los últimos días se programaron una serie de partidos amistosos bajo protocolo de Covid-19, entre equipos de primera y segunda división. El retorno a las competencias oficiales continúa en duda según lo manifiestan sus principales dirigentes.

Para resolver el interrogante final de esta nota, vale imaginarnos a Mafalda (haciendo su duelo), mirando con tristeza al cielo y pensando): “¿Será que el fútbol está aislado por culpa del virus, la contaminación, el cambio climático, los espías, la violencia racial, la corrupción, la guerra comercial, el narcotráfico, las armas nucleares y bacteriológicas, el periodismo, los aviones…?”.