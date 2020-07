El Gobierno apuesta al campo para salir de la crisis

Durante los últimos días, Alberto Fernández no para de darle señales al agro, “el campo es un socio central para el desarrollo, la idea es que nos sentemos a diseñar un modelo posible para no parar de producir, esa es nuestra Vaca Viva”, le dijo la semana pasada al diario británico Financial Times, lo repitió en un zoom con empresarios del Council of América y lo reitera cada vez que se reúne con empresarios.

Las declaraciones del Presidente tienen que ver con un “plan de incentivos agropecuarios para el desaroollo de la argentina bioindustrial” en el que ya esta trabajando Sergio Massa, que incluye un paquete de medidas de estimulo para el campo con los aportes técnicos de Gabriel Delgado, un economista que sonó como Ministro de Agroindustria, fue nombrado interneventor en la fallida estatizacion de Vicentín y es respetado por la comunidad agropecuaria.

Los productores desconfían de las políticas que aplicó el kirchnerismo que hoy está gobernando nuevamente, por lo que resulta un desafío para el Presidente reconciliarse con el sector que más dolares genuninos genera a la economia.

El campo no es ajeno a la vida política de Alberto Fernandez, durante el conflicto por la resolución 125 del año 2008, los dirigentes de la mesa de enlace aún recuerdan como desde su cargo como Jefe de Gabinete compartieron horas de encuentros e incluso estuvieron a punto de resolver el conflicto, pero la intransigencia de Cristina y Nestor llevó la pelea hasta el extremo de perder la votación en el senado con el voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos. Desde ese entonces la relación del kirchnerismo con el campo fue pésima, pero Alberto Fernandez quedo un poco al margen de aquella pelea feroz.

El Presidente, consciente que más del 50% de las exportaciones argentinas provienen de la agroindustria y en la actualidad, en plena crisis por el Covid-19 es de los pocos sectores que continúan produciendo y exportando en los mismos niveles que en la pre pandemia, será quien anuncie este plan ni bien termine de negociarse el tema de la deuda.

El plan que prepara el gobierno es denominado “Incentivos Agropecuarios para el desarrollo de la Argentina Bioindustrial” y propone un cambio en la matriz productiva para desarrollar una agresiva estrategia exportadora de generación de mano de obra”

El documento que convenció al Presidente en avanzar con el proyecto considera que “ante la falta de dólares debería incentivarse al sector para potenciar esa generación genuina de divisas”

Según el informe, “la pampa húmeda, en el corto y mediano plazo, está al límite de su capacidad productiva, por lo que se propone un paquete de medidas que le dé un segundo piso al campo”.

El paper del plan sostiene que “así como apostamos por Vaca Muerta, que es el resultado de la fotosíntesis acumulada hace millones de años, apostemos también por la “vaca viva”, aprovechemos nuestra maravillosa cuenca fotosintética envasando energía solar primero en plantas y granos para procesarla en carnes y alimentos procesados” y considera que “exportar maíz “envasado en músculos” es una oportunidad que - a diferencia de Vaca Muerta - podemos desarrollar en todas las provincias de nuestro país: la propuesta consiste en diseñar un “programa de desarrollo federal”.

El proyecto de ley

La materializacion del anuncio se dara mediante la aprobacion de un proyecto de ley basado en tres conceptos principales:

Aumentar la producción vegetal aumentando área y productividad,

Aumentar la producción y exportación de servicios y productos para humanos,

Incrementar y alentar proyectos internacionales de bioindustria.

El proyecto, que será sometido a un debate con los principales actores del sector, propone incentivos como desgrabar ganancias de facturas relacionadas a fertilizantes, seguros índice y semillas autógamas fiscalizadas. Poder hacer amortización acelerada de los bienes de capital vinculados a riego, conectividad, sistemas de seguridad, energía eólica, energía solar, microbiología industrial y bioenergía. También incluirá bienes de capital para mejorar procesos industriales básicos de la producción bioindustrial.

Asimismo, establece un plan canje de maquinarias para camiones, camionetas, sembradoras, pulverizadoras y tractores de origen nacional, tambien propone facilitar el acceso al financiamiento sustentable con un Fondo de Garantía y líneas de crédito con tasas de hasta 24% anual.

Otros de los incentivos en estudio comprenden medidas tales como: reducción de las contribuciones patronales, amortización acelerada de inversiones, desgravación del Impuesto a las ganancias para el acervo de forrajes, la producción de novillos pesados y el aumento de la productividad en la cría vacuna,

Se proponen además medidas de trazabilidad y para el mercado de carne vacuna y prohibir el comercio de la media res entera, a partir de la sanción de la Ley la carne se deberá ofrecer al comercio minorista trozada en cuartos trasero, delantero y costillar.

El plan está siendo consensuado con el Consejo Agroidustrial Argentino que nuclea a 42 entidades y cámaras privadas y es liderado por las principales bolsas del pais, de la que no participa la Sociedad Rural Arentina.

Llama la atención que aún no se han involucrado en forma directa actores claves del sector agropecuario como las entidades de productores, que forman la Mesa de Enlace ni, paradógicamente, Luis Basterra, el Ministro de Agricultura de la Nación.