Alberto en Financial Times: su "destino" a gobernar en default, el peronismo y las reformas económicas que quiere

El presidente Alberto Fernández mantuvo diálogo con el medio Financial Times donde habló de la situación económica y defendió su gestión de la crisis sanitaria. "Dios me ilumino", dijo Fernández en diálogo con el medio. "Vimos lo que paso en Europa e hicimos lo contrario, vimos lo que Estados Unidos no quería ver y los resultados son muy buenos", dijo el Presidente, aunque el medio califica como "sobre optimista" la declaración del primer mandatario argentino.

Para el FT, el número de casos continúa aumentando "a pesar de uno de los bloqueos más largos y estrictos del mundo, que ha continuado desde mediados de marzo". Los costos para la economía ya agitada están aumentando. Aun así, Fernández dijo que Covid-19 ofrece una oportunidad para repensar el capitalismo. "Creo en el capitalismo de [Henry] Ford, quien un día se preguntó:" ¿Por qué mis empleados no usan mis autos? ", Dijo Fernández, quien según la publicación cita a menudo la influencia de la contracultura hippy de los años sesenta. "Ese capitalismo [de Ford] mostró más solidaridad, porque era un capitalismo que proporcionaba empleo, que producía y que generaba inversión; ese era el capitalismo que necesitábamos, no el capitalismo especulativo", dijo Fernández, argumentando que la podredumbre comenzó. cuando los gerentes de finanzas de las empresas se volvieron más importantes que los gerentes de producción.

El Financial Times afirma que Argentina "ha sido una perenne decepción económica durante medio siglo", pero que Alberto cree que la solución es agregar más valor a las vastas exportaciones agrícolas del país y sustituir las importaciones por la producción nacional, una "política favorecida por anteriores líderes peronistas". "La globalización es un hecho irreversible", explicó Alberto de cara a demostrar que tiene interés en la apertura del país al mundo. La economía argentina enfrenta desafíos realmente desalentadores a raíz del coronavirus, "pero muchos creen que Fernández no enfrenta un problema más espinoso que su vicepresidenta, la Sra. Fernández de Kirchner. El presidente Alberto Fernández escucha a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, proyectada en una pantalla detrás de él, mientras habla a sus seguidores en Buenos Aires el año pasado", afirma el FT.

La publicación se hace eco de las teorías de "doble comando" de Alberto y Cristina y declara que Alberto es "quizás demasiado conciente de quien lo llevó a dónde está".

"Entiendo la economía como una ciencia humanista preocupada por el desarrollo humano, que tiene mil maneras de alcanzar su objetivo", dijo el Presidente. “Si me escuchan hablar sobre la necesidad de solvencia fiscal, algunos dirían que este hombre es muy conservador...y si crees que al expropiar una empresa en bancarrota me veo como un socialista, bueno, puedes creerlo, pero la verdad es que todo lo que estoy tratando de hacer es resolver un problema económico".

Finalmente, agregó que estaba "intensamente agradecido" por los intentos del Papa de obtener apoyo para Argentina, ya que reestructura u$s 65 mil millones de deuda externa después de que el país incumplió por novena vez en mayo. Fernández bromeó diciendo que parece ser su "destino" para gobernar Argentina en default: fue jefe de gabinete desde 2003-08 cuando el país se estaba recuperando de su colapso financiero histórico de 2001. Eso explica por qué está tan convencido de que nunca volverá a suceder. Pero también significa llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos, que el lunes pasado rechazaron lo que Fernández insistió enfáticamente en que es la oferta final de su gobierno. Si se llega a un acuerdo exitoso con los acreedores extranjeros, y la pandemia se pone bajo control, Fernández quiere volver a los grandes planes para restaurar la prosperidad y la justicia social que reveló días antes de que comenzara el bloqueo de Argentina. “La pandemia detuvo todo eso, pero tenemos que hacerlo todo... simplemente no sabemos exactamente cuándo podremos volver a ponernos en marcha ".