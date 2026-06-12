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La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Geminis y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy viernes 12 de junio para Geminis

Para Géminis, ante un vaivén afectivo, el día se transita mejor con calma y observación; se posponen decisiones grandes y se priorizan rutinas que aporten centro.

En la pareja, la discreción y los límites claros protegen de impulsos pasajeros; con la claridad en camino, se sostiene lo que funciona sin forzar definiciones.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Geminis?

Geminis, este 2026-06-12 en el trabajo podrías sentirte cambiante: por momentos te atraerán nuevas oportunidades y en otros valorarás tu puesto actual. Enfócate en tareas concretas, organiza prioridades y conversa con tu equipo para aclarar dudas; evita decisiones impulsivas o compromisos definitivos. Si canalizas esa oscilación emocional en ideas creativas, mantendrás buen rendimiento y abrirás puertas a mejoras próximas

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Geminis: así te irá en el amor este viernes

Hoy, Géminis, tus sentimientos estarán cambiantes: por momentos no verás nada que te cautive en tu pareja y podrías sentirte tentado/a por otras miradas; en otros, sentirás que lo vuestro es sólido y perfecto. Evita decisiones impulsivas y date tiempo para observar lo que realmente necesitas.

Tu compatibilidad más favorable del día es con Libra: su equilibrio y capacidad de diálogo te brindarán claridad y calma para ordenar el corazón. Si estás soltero/a, una conversación ligera con Libra puede convertirse en conexión; si estás en pareja, su energía te ayudará a armonizar.

Los números de la suerte para Geminis

Para los nacidos bajo el signo de Géminis, sus números de la suerte son 85, 12, 83 y 54, útiles para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Geminis, ante la confusión emocional, cuida tu salud mental con pausas conscientes: respira, escribe lo que sientes y pospone decisiones; habla con tu pareja desde la calma y apóyate en buen sueño y ejercicio suave para recuperar equilibrio.

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