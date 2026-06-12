Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 12 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 682,1 pesos colombianos.

En la última semana el Real cayó -1.46% y en el último año acumula -7.49%, indicando una tendencia bajista en su cotización.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 21.07%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 15.49%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real inició con tres retrocesos, luego se mantuvo estable dos jornadas, continuó con dos avances y cerró con variaciones mixtas, reflejando volatilidad y falta de una tendencia clara.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 12 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor unitario de 682.0955321893446 pesos colombianos, es de 68209.55321893446 pesos colombianos; 200 reales cuestan 136419.10643786892 pesos colombianos y 500 reales cuestan 341047.7660946723 pesos colombianos.