El nuevo paso peatonal subterráneo busca mejorar la seguridad de los usuarios que se movilizan por la calle 13.

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Bogotá avanza en uno de los proyectos de infraestructura más importantes para su sistema de transporte. En el corredor de la avenida 68, las obras cercanas a la calle 13 ya se encuentran en su etapa final y prometen modificar la movilidad tanto para usuarios de TransMilenio como para peatones.

De acuerdo con información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Grupo 4 de la futura Troncal 68, ubicado entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, alcanzó un avance del 97%, acercándose a su culminación y posterior entrada en funcionamiento.

El nuevo paso peatonal subterráneo busca mejorar la seguridad de los usuarios que se movilizan por la calle 13. Alcaldía de Bogotá (IDU)

El túnel peatonal de 300 metros que conectará con TransMilenio

Uno de los elementos más destacados del proyecto es un paso peatonal subterráneo de aproximadamente 300 metros de longitud, diseñado para facilitar el acceso seguro al sistema de transporte masivo.

La estructura contará con plazoletas y recorridos cubiertos que permitirán a los ciudadanos desplazarse desde la calle 13 hacia las estaciones sin necesidad de cruzar entre el tráfico vehicular. Actualmente, el túnel también registra un avance cercano al 97% y se encuentra en fase de acabados.

Cómo avanza el corredor de la avenida 68

La intervención del Grupo 4 contempla cerca de dos kilómetros de infraestructura vial, con carriles exclusivos para TransMilenio y espacios destinados al tránsito mixto. Además, incluye nueva infraestructura para peatones y ciclistas, así como amplias zonas verdes que buscan mejorar el entorno urbano.

El nuevo paso peatonal subterráneo busca mejorar la seguridad de los usuarios que se movilizan por la calle 13. Alcaldía de Bogotá (IDU)

Entre las obras complementarias figura una estación ubicada sobre la calle 13, cuyo desarrollo supera las tres cuartas partes de ejecución y que hará parte de la red de conexión del nuevo corredor.

La meta de Bogotá para acelerar la llegada de la Troncal 68

La administración distrital busca habilitar progresivamente los distintos segmentos de la avenida 68 para consolidar la integración del sistema de transporte. Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, durante 2026 se espera concluir y entregar la mayoría de los grupos constructivos que integran el proyecto.

En términos generales, la futura troncal ya supera el 80% de avance en sus más de 17 kilómetros de extensión. La expectativa es que las nuevas conexiones permitan mejorar la movilidad entre distintos sectores de la ciudad y fortalecer la articulación de TransMilenio con otros puntos estratégicos de Bogotá.