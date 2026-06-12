Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 12 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Capricornio

Capricornio, mantén una actitud positiva en el trabajo: la suerte te favorece; muestra tus logros y acepta reconocimientos con humildad.

En el amor, ábrete a nuevas conexiones, incluso con alguien de distinta edad; si estás soltero, di sí a los planes porque hoy aumentan las oportunidades de unión.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Capricornio?

Capricornio, en el terreno profesional hoy 2026-06-12 la suerte te empuja a ganar reconocimientos; honores, alabanzas y prestigio estarán a la orden del día si mantienes una actitud positiva

Capricornio: así te irá en el amor este viernes

Capricornio, hoy el amor te favorece: te sentirás mejor acompañado en las lides sentimentales y, si mantienes una actitud positiva, recibirás muestras de aprecio que refuercen tu confianza

La mayor compatibilidad del día se da con Tauro; su estabilidad encaja con tu enfoque y puede encender una chispa apasionada, incluso con alguien de diferente edad que pondrá fuego en tu corazón

Los números de la suerte para Capricornio

Los números de la suerte de Capricornio son "14, 78, 76, 22" y pueden servir para atraer oportunidades, elegir fechas y tomar decisiones con confianza.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, con el impulso profesional y el buen acompañamiento sentimental, cuida tu equilibrio: baja el ritmo, respira profundo, muévete de forma suave y pon límites; celebra tus logros sin sobreexigirte y comparte lo que sientes.