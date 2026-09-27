Tiendas D1 tiene el práctico dispensador de aceite ideal para la cocina: cuesta menos de $10.000

Tiendas D1 tiene un organizador portarrollo de bambú para la cocina con cortador integrado por menos de $25.000

Tiendas D1 cuenta con productos y accesorios para la cocina que permiten facilitar las tareas diarias. Entre ellos se encuentra el dispensador de aceite Red Flag, una alternativa que permite guardar el aceite y utilizarlo de dos maneras diferentes según la preparación.

¿Cómo es el dispensador de aceite de Tiendas D1?

Este producto cuenta con la posibilidad de verter o rociar el aceite, lo que facilita controlar la cantidad que se utiliza al momento de cocinar.

El recipiente es transparente, con tapa verde y esta compuesto principalmente por vidrio. Según la descripción del producto, cuenta con una 10 x 7 x 18,5 centímetros.

Dispensador de aceite Red Flag - Tiendas D1 Tiendas D1

¿Cuánto cuesta el dispensador de aceite?

El dispensador de aceite Red Flag cuesta $9.900 en Tiendas D1.

Al momento de limpiarlo o utilizarlo, se debe tener en cuenta que el fabricante indica que no es apto para lavavajillas o microondas.