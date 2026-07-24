En el sureste de Australia, un descubrimiento paleontológico ha comenzado a llamar la atención de la comunidad científica a nivel internacional, dado que proporciona pruebas directas que modifican el conocimiento previo sobre la existencia y expansión de grandes dinosaurios carnívoros durante el Cretácico. El material recuperado corresponde a un depredador de enormes dimensiones, lo que representa la primera evidencia confirmada de este linaje en tierras australianas.

Investigadores expertos han llevado a cabo estudios en los restos fósiles que sugieren una antigüedad estimada de entre 108 y 121 millones de años. Este hallazgo sitúa al ejemplar como el megaraptorido más antiguo identificado hasta ahora. La investigación fue publicada en una revista científica especializada y propone nuevas hipótesis sobre la evolución y dispersión de la fauna prehistórica en el hemisferio sur.

Con el respaldo de estas evidencias significativas, los investigadores han comenzado a realizar un exhaustivo análisis sobre la evolución de los grandes dinosaurios carnívoros que poblaron Gondwana, el supercontinente que unía lo que hoy son Australia, Sudamérica y la Antártida. Este nuevo registro fósil impone la sugerencia de que estos depredadores contaron con una dispersión más amplia y temprana de lo que se había estimado, lo que obliga a una reevaluación de los modelos aceptados respecto a su origen y desarrollo.

Científicos revelan hallazgo que reescribe la era de los dinosaurios

Entre los resultados más relevantes del trabajo, los científicos identificaron:

Megaraptoridos de gran porte , con , con estimaciones de tamaño que oscilan entre seis y siete metros de longitud.

Carcharodontosaurios de menor tamaño , de entre dos y cuatro metros, que habrían ocupado un papel menos dominante dentro de la cadena trófica.

Depredadores pequeños y veloces, conocidos como unenlagiines, con longitudes cercanas al metro.

La investigación se apoyó en el estudio detallado de cinco fósiles de terópodos hallados en el litoral del estado de Victoria, en el sur de Australia. Los restos fueron recuperados en dos unidades geológicas fundamentales, la Formación Strzelecki, ubicada en Bass Coast y la Formación Eumeralla, en la zona de Otway Coast, ambas datadas en el Cretácico Temprano.

Esta estructura rompe con el patrón observado en otras regiones del mundo, donde los carcharodontosaurios solían ser los principales superdepredadores. En el caso australiano, la supremacía parece haber recaído en los megaraptoridos, lo que subraya la originalidad del ecosistema prehistórico local.

Además, dos de los ejemplares analizados figuran entre los megaraptoridos más antiguos conocidos, un dato que obligó a los especialistas a replantear hipótesis sobre el origen y la dispersión temprana de este linaje dentro de la evolución de los grandes carnívoros.

Encuentran un fósil inédito de dinosaurio que obliga a reescribir la historia. (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa)

Descubren fósil de dinosaurio: evidencia de una antigua conexión continental

Independientemente de su magnitud y antigüedad, la revelación proporciona pruebas significativas sobre la conexión entre los continentes del hemisferio sur. Los datos sugieren que, en el periodo del Cretácico Temprano, Australia y Sudamérica pudieron haber estado vinculadas de manera indirecta a través de la Antártida, lo que habría facilitado el intercambio y la migración de especies.

Así, los hallazgos subrayan la importancia de la investigación paleontológica en la comprensión de las dinámicas biogeográficas a lo largo de la historia geológica.

Australia: el enigma prehistórico que intriga a la ciencia

El descubrimiento reciente no concluye el debate existente, sino que amplía el campo de investigación y ratifica que Australia preserva aspectos cruciales en este ámbito.

El registro fósil del Cretácico en Australia plantea un desafío constante para los investigadores, dado que no replica los modelos evolutivos observados en otros continentes. En este escenario particular, los megaraptoridos se establecieron como los principales depredadores, mientras que otros grandes carnívoros asumieron funciones secundarias, lo que refuerza la noción de un ecosistema único y complicado de comparar.