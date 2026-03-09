A pocas horas de Bogotá, en el corazón del altiplano boyacense, se encuentra Monguí, un municipio que cada año gana más notoriedad entre viajeros que buscan paisajes naturales imponentes y pueblos coloniales bien conservados. Rodeado de montañas, calles empedradas y construcciones históricas, este destino ha sido comparado por muchos visitantes con escenarios típicos de los Alpes europeos, pero con identidad y cultura profundamente colombianas. Además de su arquitectura y su historia, Monguí se ha consolidado como un punto clave para el ecoturismo gracias a su cercanía con uno de los ecosistemas más impresionantes del país. La mezcla entre tradición, naturaleza y tranquilidad lo convierte en un plan perfecto para escapadas de fin de semana o para quienes quieren descubrir nuevos rincones de Boyacá. Monguí está ubicado en el departamento de Boyacá, a aproximadamente 222 kilómetros de Bogotá. El recorrido por carretera puede tomar cerca de cuatro horas, dependiendo de la ruta y las condiciones del tráfico. Este municipio forma parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia, una distinción que reconoce a las localidades con alto valor histórico y cultural. Su ubicación en una zona montañosa, sumada al clima frío y a los paisajes verdes que lo rodean, hacen que muchos visitantes lo comparen con destinos europeos. Las vistas panorámicas, los caminos rurales y los páramos cercanos crean una postal natural que sorprende a quienes llegan por primera vez. A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el imponente Páramo de Ocetá, considerado por muchos expertos como uno de los páramos más hermosos del planeta. Este ecosistema de alta montaña alberga una biodiversidad única, donde predominan los frailejones, lagunas naturales y formaciones rocosas que parecen esculpidas por el viento. Uno de los lugares más llamativos dentro del recorrido es la conocida Ciudad de Piedra, una zona con grandes bloques de roca que forman paisajes casi irreales. Los visitantes pueden realizar caminatas ecológicas guiadas, rutas de senderismo y recorridos fotográficos que permiten apreciar la riqueza natural del páramo. El casco histórico de Monguí conserva gran parte de su arquitectura colonial original. Sus calles empedradas y sus casas blancas con balcones de madera reflejan el estilo tradicional de los pueblos boyacenses. Entre los lugares más destacados se encuentran: Estos sitios no solo representan el patrimonio arquitectónico del municipio, sino también la historia de una región que fue clave durante la época colonial. Además de su atractivo turístico, Monguí es reconocido en todo el país por una tradición artesanal que lleva más de 90 años: la fabricación de balones de fútbol. En este municipio, numerosas familias han transmitido de generación en generación el conocimiento para producir balones cosidos a mano. Estos productos han alcanzado reconocimiento nacional e internacional por su calidad. Muchos visitantes aprovechan su paso por el pueblo para conocer los talleres artesanales y observar de cerca el proceso de fabricación. Llegar desde Bogotá hasta Monguí es relativamente sencillo. El trayecto más común se realiza por carretera pasando por Duitama y Sogamoso, dos ciudades importantes de Boyacá. El viaje suele durar alrededor de cuatro horas en carro o bus intermunicipal.