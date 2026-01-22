Con una animada vida nocturna y playas de ensueño, esta ciudad se establece como uno de los destinos turísticos más deseados.

Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las más atractivas del mundo

Cartagena de Indias se erige no solo como uno de los destinos más representativos de Colombia, sino que también ha sido denominada por algunos viajeros como la “Las Vegas de Latinoamérica”. Este apodo refleja su vibrante vida nocturna, la existencia de hoteles de lujo, bares exclusivos y una oferta turística en constante crecimiento, lo que la convierte en un lugar esencial para quienes desean disfrutar con elegancia junto al mar Caribe.

Si bien Cartagena mantiene su esencia histórica, con murallas coloniales y callecitas empedradas que relatan siglos de historia, actualmente también destaca por sus rooftops con DJ internacionales, sus beach clubs y sus paquetes turísticos de alto nivel.

Turistas de todo el mundo visitan la ciudad en busca de una experiencia integral que abarca cultura, descanso, lujo y fiesta.

Planes imprescindibles en Cartagena: actividades para todos los viajeros

Desde paseos por el casco antiguo hasta jornadas completas en las islas del Rosario, Cartagena presenta una amplia gama de actividades para todos los gustos. Los más intrépidos pueden aventurarse por las calles del Centro Histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, mientras que aquellos que buscan un momento de relajación hallan en Bocagrande y sus resorts frente al mar el entorno perfecto para su descanso.

En este contexto, la oferta gastronómica se erige como uno de los principales atractivos de la ciudad. Platos emblemáticos como el arroz con coco, la posta cartagenera y los ceviches locales se ofrecen en restaurantes que abarcan desde lo tradicional hasta lo gourmet. Para culminar el día, no hay mejor opción que disfrutar de un cóctel en un rooftop con vistas al mar.

Cartagena de Indias: el destino de lujo y fiesta en el Caribe colombiano (foto: archivo).

Noche en Cartagena: fiestas, rooftops y lujo caribeño

La noche en Cartagena ha logrado consolidar una reputación notable gracias a sus exclusivas discotecas, fiestas en yates, bares con música en vivo y eventos temáticos, lo que la posiciona como un centro de entretenimiento singular. A diferencia de otros destinos caribeños, Cartagena combina su rica herencia colonial con una vibrante vida nocturna de primer nivel.

Los barrios Getsemaní y el Centro Histórico albergan una gran cantidad de los bares más concurridos, mientras que los hoteles de lujo también organizan fiestas privadas que atraen a celebridades y turistas de alto perfil. Por lo tanto, para muchos, Cartagena trasciende su legado histórico y cultural, convirtiéndose en un sinónimo de lujo y diversión.

Cómo llegar y cuándo es el mejor momento para visitar Cartagena de Indias

Cartagena dispone del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el cual recibe vuelos diarios provenientes de las principales ciudades de Colombia y de América Latina. La temporada alta se extiende desde diciembre hasta febrero; sin embargo, a lo largo del año, el clima cálido y la brisa marina aseguran una experiencia placentera para los visitantes.

Explorar la ciudad en temporada baja también puede resultar una opción excepcional: menor afluencia de turistas, tarifas más competitivas y la misma belleza que caracteriza a cada rincón.