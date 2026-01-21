En esta noticia
El nuevo listado global World’s Best Cities 2026 destacó a varias urbes latinoamericanas por el impulso de su infraestructura, su oferta cultural y su proyección internacional. Entre ellas, Colombia logró posicionar dos ciudades.
El informe, elaborado por Resonance Consultancy, analiza tendencias urbanas, percepción ciudadana y el atractivo que cada destino genera entre visitantes, inversionistas y potenciales residentes.
El ranking se basa en la métrica Place Power Score, que evalúa habitabilidad, atractivo y prosperidad. La metodología combina datos estadísticos con contenido generado por usuarios en Google, Instagram y TikTok, además de una encuesta internacional aplicada a más de 21.000 personas en 31 países.
Las ciudades colombianas más atractivas en 2023
Bogotá y Medellín son las dos ciudades colombianas que aparecen en el listado. Bogotá quedó en el puesto 51, reconocida por mejoras en infraestructura urbana, conectividad aérea y una escena cultural en expansión.
Por su parte, Medellín, en el puesto 76, fue destacada por su conocida transformación social, su sistema de transporte y su pujante ecosistema tecnológico, según informó El Tiempo.
La presencia de estas ciudades en el ranking no es anecdótica: muestra la capacidad de posicionamiento internacional que han construido en la última década. Esto impacta al turismo, la inversión extranjera y la percepción sobre oportunidades laborales.
Qué analizó el informe de Resonance Consultancy
El análisis consideró aspectos tales como:
- Calidad del aire
- Acceso a parques
- Infraestructura tecnológica
- Conectividad aérea
- Oferta cultural
- Percepción sobre empleo y turismo
En lo que respecta a Bogotá y Medellín, dichos indicadores se manifiestan en sus proyectos urbanos, la inauguración de nuevos vuelos internacionales y la creciente notoriedad de eventos culturales y tecnológicos.
Otras ciudades destacadas de América Latina
El ranking también incluyó a otras ciudades latinoamericanas que lograron posiciones destacadas, como:
- Ciudad de México, ocupando el puesto 30 a nivel global.
- Buenos Aires, en el puesto número 39.
- Río de Janeiro, alcanzando el puesto 42.
- Santiago, en el puesto número 75.