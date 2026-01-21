Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las más atractivas del mundo. (Imagen: archivo)

Ni Barichara ni Villa de Leyva: este es el pueblo de Boyacá donde se elabora el queso más premiado de Colombia

El nuevo listado global World’s Best Cities 2026 destacó a varias urbes latinoamericanas por el impulso de su infraestructura, su oferta cultural y su proyección internacional. Entre ellas, Colombia logró posicionar dos ciudades.

El informe, elaborado por Resonance Consultancy, analiza tendencias urbanas, percepción ciudadana y el atractivo que cada destino genera entre visitantes, inversionistas y potenciales residentes.

El ranking se basa en la métrica Place Power Score, que evalúa habitabilidad, atractivo y prosperidad. La metodología combina datos estadísticos con contenido generado por usuarios en Google, Instagram y TikTok, además de una encuesta internacional aplicada a más de 21.000 personas en 31 países.

Las ciudades colombianas más atractivas en 2023

Bogotá y Medellín son las dos ciudades colombianas que aparecen en el listado. Bogotá quedó en el puesto 51, reconocida por mejoras en infraestructura urbana, conectividad aérea y una escena cultural en expansión.

Por su parte, Medellín, en el puesto 76, fue destacada por su conocida transformación social, su sistema de transporte y su pujante ecosistema tecnológico, según informó El Tiempo.

La presencia de estas ciudades en el ranking no es anecdótica: muestra la capacidad de posicionamiento internacional que han construido en la última década. Esto impacta al turismo, la inversión extranjera y la percepción sobre oportunidades laborales.

World’s Best Cities 2026: Bogotá y Medellín destacan por su infraestructura y cultura (foto: archivo).

Qué analizó el informe de Resonance Consultancy

El análisis consideró aspectos tales como:

Calidad del aire

Acceso a parques

Infraestructura tecnológica

Conectividad aérea

Oferta cultural

Percepción sobre empleo y turismo

En lo que respecta a Bogotá y Medellín, dichos indicadores se manifiestan en sus proyectos urbanos, la inauguración de nuevos vuelos internacionales y la creciente notoriedad de eventos culturales y tecnológicos.

World’s Best Cities 2026: dos ciudades colombianas destacan en el ranking global (foto: archivo).

Otras ciudades destacadas de América Latina

El ranking también incluyó a otras ciudades latinoamericanas que lograron posiciones destacadas, como: