Este encantador pueblo de Santander, Colombia, fascina por su rica historia, arquitectura colonial y paisajes deslumbrantes. ¿Cuál es?

Guane, un encantador pueblo en Colombia, se destaca por su rica historia colonial, paisajes impresionantes y una atmósfera serena que evoca épocas pasadas. Situado a escasa distancia de Barichara, este lugar preserva calles empedradas, casas de bahareque y una singular riqueza cultural.

Más allá de su atractivo arquitectónico, Guane presenta ofertas excepcionales, como el Museo Paleontológico y Arqueológico, vestigios precolombinos y vistas panorámicas del Cañón del Chicamocha.

Ideal para el turismo ecológico y cultural, este destino invita a explorar senderos naturales, descubrir tradiciones ancestrales y disfrutar de la calidez de su población. Ubicado en Santander, es un destino que fascina con su belleza y autenticidad.

A pocas horas de Barichara: el hermoso municipio de Santander con solo 5 letras en su nombre. (Imagen: archivo)

¿Qué actividades disfrutar en Guane?

Guane es reconocido por su serenidad y su valiosa herencia histórica. Entre las actividades más destacadas que se pueden llevar a cabo, se encuentran:

Visitar el Museo Paleontológico y Arqueológico : Exhibe fósiles de millones de años y piezas precolombinas de la cultura Guane, brindando una visión fascinante del pasado de la región.

Recorrer la Iglesia de Santa Lucía : Una joya arquitectónica que data del siglo XVIII y que aún conserva su encanto colonial.

Disfrutar de la vista en el Mirador de Guane : Desde este punto se pueden apreciar los imponentes paisajes del Cañón del Chicamocha.

Probar la gastronomía local: Platos típicos como la arepa santandereana y el mute santandereano son imperdibles para quienes visitan el pueblo.

¿Cómo ir de Barichara a Guane?

Barichara, reconocido como uno de los pueblos más encantadores de Colombia, constituye el punto de partida óptimo para acceder a Guane.

Existen dos alternativas principales para llevar a cabo el trayecto:

Caminando por el Camino Real : Un sendero empedrado de aproximadamente 6 km que atraviesa paisajes naturales espectaculares. Esta ruta, creada por indígenas guanes y restaurada por los españoles, es una experiencia única para los amantes del senderismo.

En transporte público o vehículo particular: Desde Barichara salen taxis colectivos y mototaxis que realizan el trayecto en unos 15 minutos, permitiendo un acceso rápido y cómodo al pueblo.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Guane?

Guane es un destino perfecto para quienes buscan historia, naturaleza y tranquilidad en un solo lugar. Su belleza colonial y su conexión con el pasado lo convierten en una parada obligada para cualquier viajero que visite Santander.

Guane puede visitarse en cualquier época del año, pero la temporada seca, entre diciembre y marzo, es ideal para disfrutar de caminatas y recorrer sus atractivos sin inconvenientes climáticos. Además, en estas fechas se realizan festividades locales que permiten conocer más sobre las tradiciones santandereanas.