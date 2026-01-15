En esta noticia

Guane, un encantador pueblo en Colombia, se destaca por su rica historia colonial, paisajes impresionantes y una atmósfera serena que evoca épocas pasadas. Situado a escasa distancia de Barichara, este lugar preserva calles empedradas, casas de bahareque y una singular riqueza cultural.

Más allá de su atractivo arquitectónico, Guane presenta ofertas excepcionales, como el Museo Paleontológico y Arqueológico, vestigios precolombinos y vistas panorámicas del Cañón del Chicamocha.

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más efectiva de quitar el sarro de los azulejos sin dañarlos

Te puede interesar

Cómo hacer helado de banana casero: la receta en la licuadora con 2 ingredientes y en minutos

Ideal para el turismo ecológico y cultural, este destino invita a explorar senderos naturales, descubrir tradiciones ancestrales y disfrutar de la calidez de su población. Ubicado en Santander, es un destino que fascina con su belleza y autenticidad.

A pocas horas de Barichara: el hermoso municipio de Santander con solo 5 letras en su nombre. (Imagen: archivo)
A pocas horas de Barichara: el hermoso municipio de Santander con solo 5 letras en su nombre. (Imagen: archivo)

¿Qué actividades disfrutar en Guane?

Guane es reconocido por su serenidad y su valiosa herencia histórica. Entre las actividades más destacadas que se pueden llevar a cabo, se encuentran:

  • Visitar el Museo Paleontológico y Arqueológico: Exhibe fósiles de millones de años y piezas precolombinas de la cultura Guane, brindando una visión fascinante del pasado de la región.
  • Recorrer la Iglesia de Santa Lucía: Una joya arquitectónica que data del siglo XVIII y que aún conserva su encanto colonial.
  • Disfrutar de la vista en el Mirador de Guane: Desde este punto se pueden apreciar los imponentes paisajes del Cañón del Chicamocha.
  • Probar la gastronomía local: Platos típicos como la arepa santandereana y el mute santandereano son imperdibles para quienes visitan el pueblo.

¿Cómo ir de Barichara a Guane?

Barichara, reconocido como uno de los pueblos más encantadores de Colombia, constituye el punto de partida óptimo para acceder a Guane.

Existen dos alternativas principales para llevar a cabo el trayecto:

  • Caminando por el Camino Real: Un sendero empedrado de aproximadamente 6 km que atraviesa paisajes naturales espectaculares. Esta ruta, creada por indígenas guanes y restaurada por los españoles, es una experiencia única para los amantes del senderismo.
  • En transporte público o vehículo particular: Desde Barichara salen taxis colectivos y mototaxis que realizan el trayecto en unos 15 minutos, permitiendo un acceso rápido y cómodo al pueblo.

Te puede interesar

El hallazgo del siglo | Científicos descubren que el origen de la Luna no fue accidental y se reescribe la historia del universo

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo: cambia la historia de la humanidad tras el hallazgo de la fuente del agua de la vida

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Guane?

Guane es un destino perfecto para quienes buscan historia, naturaleza y tranquilidad en un solo lugar. Su belleza colonial y su conexión con el pasado lo convierten en una parada obligada para cualquier viajero que visite Santander.

Guane puede visitarse en cualquier época del año, pero la temporada seca, entre diciembre y marzo, es ideal para disfrutar de caminatas y recorrer sus atractivos sin inconvenientes climáticos. Además, en estas fechas se realizan festividades locales que permiten conocer más sobre las tradiciones santandereanas.