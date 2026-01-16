En Colombia, existen sitios que se destacan por su belleza natural y su patrimonio cultural. Sin embargo, pocos logran combinar ambos elementos de manera tan armoniosa como Ulloa.

Se trata de un pequeño y pintoresco pueblito del norte del Valle del Cauca, dentro del Paisaje Cultural Cafetero. Con 21 °C de temperatura promedio, enamora a quienes buscan clima amable, aguas limpias y paisajes cafeteros.

Qué es lo mejor que tiene Ulloa para los turistas

Ulloa es literalmente un paraíso de agua y verde: el río Barbas y la quebrada La Plata invitan a caminar, acampar y refrescarse en entornos de bosque andino. Sus trochas cafeteras son el cielo para ciclistas y aventureros que quieren salir de ruta entre montes perfumados a café.

Ulloa es reconocido por sus aguas y bosques que relajan (Fuente: archivo).

Las panorámicas de lomas cultivadas, atravesadas por ríos cristalinos, regalan un espectáculo que muchos consideran de lo más auténtico del occidente colombiano. El clima templado y el ritmo pausado del campo hacen de Ulloa un lugar ideal para desconectar.

Ulloa: ¿por qué destaca su paisaje cafetero?

Más que un pueblo para mirar, es un territorio para vivir la cultura del café: fincas, caminos de herradura y el icónico Willys cargado que simboliza la tradición arriera. Al llegar, una loma artística con la iglesia de ladrillo, montes cafeteros y cielo azul da la bienvenida y reafirma su identidad.

Su economía cafetera (acompañada de plátano, banano y piña, además de apicultura) sostiene oficios y sabores locales que le dan carácter propio. Esa vida rural vigente se siente en cada vereda y en la hospitalidad de su gente.

El pueblo, además, es parte del Paisaje Cultural Cafetero (Fuente: archivo).

Aunque Ulloa gana notoriedad, mantiene su esencia tranquila y no sufre la masificación de otros destinos del eje cafetero. Y al estar en el Paisaje Cultural Cafetero, es una base perfecta para explorar municipios vecinos de la región.

¿Qué puede hacer si visita Ulloa?