El Ministerio de Transporte de Colombia aplica desde hace años un sistema de control que puede derivar en la suspensión o no renovación de la licencia de conducir para quienes no cumplan con un requisito clave: la aprobación del examen médico obligatorio. La medida no es nueva, pero sigue vigente y afecta a conductores de distintas edades, con especial impacto en los mayores de 65 años.

Con el avance de los controles y la digitalización de los trámites, muchas personas descubren el problema recién cuando intentan renovar el documento y el sistema rechaza la solicitud.

Atención: quiénes pueden quedarse sin licencia de conducir

Las licencias de conducir quedan suspendidas para renovar cuando el conductor no figura como apto en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Esto sucede si el examen físico, mental y de coordinación motriz:

No fue realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado.

Está vencido al momento de iniciar el trámite.

No fue correctamente cargado al sistema por el centro médico.

Sin ese certificado vigente, la autoridad de tránsito no puede avanzar con la renovación del documento.

El requisito que define todo: examen médico aprobado y registrado

Para renovar la licencia en Colombia, el sistema verifica automáticamente que el conductor cuente con un certificado médico válido, emitido por un CRC autorizado y registrado en el RUNT mediante el sistema oficial.

Si el certificado no aparece o perdió vigencia, la licencia queda bloqueada para renovar, incluso si el conductor cumple con el resto de los requisitos administrativos.

Un punto clave: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses. Si el trámite no se completa dentro de ese plazo, es obligatorio repetir el examen.

Las licencias de conducir no podrán renovarse si no se realiza el examen médico. (Fuente: archivo)

Cada cuánto se renueva la licencia después de los 65 años

La frecuencia de renovación depende de la edad y del tipo de servicio:

Servicio particular (categorías A y B):

Hasta los 60 años: cada 10 años.

Entre 60 y 80 años: cada 5 años.

Mayores de 80 años: renovación anual.

Servicio público (categoría C):

Hasta los 60 años: cada 3 años.

Mayores de 60 años: renovación anual.

No existe una edad límite automática para conducir. La renovación depende exclusivamente de superar el examen médico y cumplir con los plazos establecidos.

Paso a paso para evitar la suspensión de la licencia

Para no quedar fuera del sistema, los conductores deben:

Solicitar turno en el organismo de tránsito o Ventanilla Única de Servicios de su ciudad. Realizar el examen en un CRC autorizado. Verificar que el resultado figure como apto en el RUNT. Confirmar que no existan multas o comparendos pendientes. Pagar los derechos del trámite según el tarifario vigente.

Las tarifas varían por municipio y tipo de licencia, por lo que se recomienda consultar siempre el valor actualizado antes de asistir.

Qué evalúa el examen médico y por qué puede frenar la renovación

El examen obligatorio evalúa que el conductor mantenga condiciones compatibles con una conducción segura. Entre los aspectos revisados se incluyen:

Visión y audición.

Coordinación motriz.

Condiciones físicas generales.

Aptitud mental y cognitiva.

La Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte establece los criterios técnicos de estas evaluaciones. Si el resultado es no apto, la licencia no puede renovarse hasta cumplir las indicaciones médicas correspondientes.