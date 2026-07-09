La legislación vigente establece las reglas para los contratos de arrendamiento, incluida la renovación automática que, en determinados casos, permite al inquilino permanecer durante varios años en la misma vivienda.

La Ley 820 de 2003 regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, estableciendo medidas orientadas a proteger a los inquilinos de desalojos inmediatos y establece las reglas para la terminación del contrato y la restitución del inmueble, con el fin de garantizar el debido proceso y proteger los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios.

La finalidad primordial de esta normativa es reconocer y preservar el equilibrio entre los derechos y responsabilidades de los arrendadores y inquilinos. Para alcanzar este propósito, establece procedimientos y plazos claros que facilitan la resolución de desacuerdos, minimizando conflictos y favoreciendo soluciones conforme a la ley.

Asimismo, la normativa fomenta el compromiso de ambas partes en el cumplimiento de las obligaciones contraídas al firmar el contrato de arrendamiento, lo que fortalece la seguridad jurídica y la confianza en la relación arrendaticia.

Ley de Alquileres: por qué un inquilino puede permanecer dos años o más en una vivienda

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. En esos casos, el contrato se prorroga automáticamente y el arrendatario puede continuar en la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato, por lo que su permanencia puede extenderse durante dos, tres o incluso más años consecutivos.

Los mecanismos legales buscan equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos. (Fuente: Freepik)

¿Pagar la deuda antes de la sentencia puede frenar el desalojo? Guía clave

Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.

Si hay mora, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble. Sin embargo, la Ley 820 en su Art. 22 contempla que si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez terminaría el proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría cancelar el desalojo.