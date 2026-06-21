Ley de Sucesiones: sin testamento, quiénes tienen derecho a cobrar la herencia y recibir todos los bienes. (Fuente: Shutterstock)

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria en Colombia, surgen interrogantes en torno al acceso a los fondos y, simultáneamente, se deben evitar las deudas no deseadas. Es crucial que los familiares tengan una comprensión clara sobre los procedimientos legales para proteger su patrimonio y evitar asumir responsabilidades que no les corresponden.

Es relevante indicar que la legislación colombiana otorga a los herederos la potestad de decidir el manejo de la herencia. Esta circunstancia determinará si asumirán deudas, de los bienes heredados o si prefieren rechazar la herencia por completo.

El dinero en las cuentas bancarias queda restringido tras el deceso del titular y los bancos requieren documentos que acrediten a los herederos para poder liberar los fondos. Sin una sucesión formal, no es factible negociar con la entidad bancaria ni transferir la titularidad de modo legal.

Cómo aceptar y gestionar una herencia en Colombia

Puntos clave que deben tener en cuenta los herederos:

Decidir si aceptan la herencia, con o sin beneficio de inventario.

Iniciar el proceso de sucesión ante notaría o juez.

Identificar claramente los bienes y deudas del fallecido.

Registrar cualquier rechazo a la herencia de manera oficial para protegerse de reclamaciones.

Los herederos pueden optar por aceptar la herencia, lo que implica recibir tanto bienes como deudas, o por aceptarla con beneficio de inventario, limitando su responsabilidad al valor de los bienes heredados. Esta decisión es esencial para proteger el patrimonio y evitar compromisos que superen lo debido.

Si no se desea asumir ninguna deuda, existe la posibilidad de rechazar la herencia. Esta opción debe registrarse formalmente para que los acreedores del fallecido no puedan reclamar a los familiares.

Ley de Sucesiones: ahora, un juez determinará cómo se dividen los bienes entre los herederos (foto: IA).

Cómo tramitar la sucesión y transferir bienes

Es esencial iniciar un proceso de sucesión para cualquier trámite subsiguiente, ya sea ante notaría o ante un juez, según sea el caso. Este procedimiento tiene como objetivo identificar a los herederos y determinar los bienes y deudas que componen la herencia.

Sin realizar la sucesión formal, las entidades bancarias no podrán negociar ni transferir la titularidad de los inmuebles o cuentas. Únicamente al completar estos procesos, los familiares podrán recibir los fondos y gestionar los bienes heredados sin poner en riesgo su patrimonio.

Asimismo, cuando el heredero desea conservar una vivienda que posee una deuda hipotecaria, el proceso legal proporciona un manejo intermedio que salvaguarda sus intereses y evita que deba abonar de inmediato la totalidad del crédito. La clave radica en cumplir con la sucesión y los trámites legales pertinentes.