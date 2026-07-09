Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 9 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.813,72 pesos colombianos.

El euro mostró un leve repunte semanal de 1.26%, pero en el último año acumula una caída de 15.96%, indicando que el avance reciente no revierte la tendencia bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 23.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro registró cinco alzas y cinco caídas, sin jornadas planas; tuvo una racha de tres descensos a mitad del periodo y cerró con dos avances, resultando en un balance neutral.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 9 de julio de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia pagarán 381372 pesos colombianos; 200 y 500 euros costarán 762744 y 1906860 pesos colombianos, respectivamente.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: