Este viernes, 13 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 700.62396 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,49%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.59%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde las caídas predominan, pero también se presentan oportunidades de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.95%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,062,397.12 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,124,794.24 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 350,312,985.60 pesos colombianos.