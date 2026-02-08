En Colombia, las normas de tránsito establecen controles específicos para aquellos que buscan renovar su licencia de conducción, especialmente en la población de mayor edad. Aunque no se impone un límite máximo para continuar conduciendo, se requiere una revisión periódica de aptitud física, capacidad visual y estado cognitivo de cada conductor. Para quienes superan los 65 años, estas evaluaciones se convierten en un requisito esencial al momento de renovar su licencia. Esta no es una normativa reciente ni una modificación actual: desde hace años se estipula que toda renovación debe incluir un examen médico en un centro autorizado por las autoridades de tránsito. Además, ante los ajustes recientes en los requisitos viales, muchos conductores desean conocer con precisión cada cuánto deben renovar su licencia, qué evaluaciones médicas son obligatorias y cuáles son los pasos necesarios para completar el proceso dentro del RUNT. Todos los conductores, sin distinción de edad, están obligados a someterse a una valoración médica integral que incluya evaluaciones físicas, cognitivas y de coordinación motriz, siempre en un Centro de Reconocimiento de Conductores debidamente certificado. Este procedimiento no es una novedad, sino que forma parte del protocolo habitual para validar la aptitud para el manejo. Estas verificaciones permiten que las autoridades confirmen de manera periódica las condiciones necesarias para conducir, especialmente en los grupos que requieren controles más constantes. De acuerdo con lo establecido por la normativa de tránsito, los plazos para la renovación varían según la edad del conductor: Además de la evaluación médica obligatoria, todos los conductores deben satisfacer una serie de requisitos previos a la renovación de su licencia, sin distinción de edad. Para llevar a cabo la renovación de la licencia, es esencial: En Colombia, todos los conductores, sin importar su edad, deben presentar un examen médico de aptitud para renovar su licencia, conforme a las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito. Esta valoración es esencial para certificar que la persona mantiene las capacidades físicas, cognitivas y motrices necesarias para conducir con seguridad. Las autoridades enfatizan que la exigencia del examen no constituye una medida nueva, sino un procedimiento reglamentario vigente desde hace años, pensado para fortalecer la seguridad vial. A través de estas evaluaciones periódicas, los organismos de tránsito buscan garantizar que cada conductor continúe apto para manejar y prevenir incidentes en las vías del país.