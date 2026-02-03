Este martes, 3 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 698.77637 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,34%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del -0.64%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.55%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque con breves respiros.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.08%, es mayor que la volatilidad anual del 14.98%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,877,634.39 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,755,268.78 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 349,388,171.95 pesos colombianos.