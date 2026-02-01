Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo cultivado y pertenece todo a un solo país. (Foto: archivo)

Desenterraron una “Ciudad de Gigantes” con 1000 años de existencia: el hallazgo que reabre un antiguo misterio arqueológico

Investigadores especializados en arqueología europea han logrado identificar un antiguo depósito de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa. Este conjunto incluye monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos, localizados gracias al meticuloso trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el equipo.

Según el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado constituye una evidencia significativa sobre la presencia celta en la región. Las autoridades culturales han subrayado que la colección posee un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por el excelente estado de conservación que permitirá profundizar en el conocimiento de las sociedades que habitaron Europa Central.

Un grupo de expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias ha indicado que las futuras evaluaciones, fundamentadas en pruebas isotópicas, permitirán establecer si el metal hallado proviene de depósitos cercanos o si fue transportado desde regiones distantes a través de antiguos circuitos de comercio.

Encuentran oro en República Checa y así hallaron el tesoro

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Las piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas.

Descubren un antiguo depósito de oro en Pilsen que revela la presencia celta en Europa Central. (Foto: archivo).

Monedas y lingotes de oro hallados en Pilsen

El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “posee una notable cantidad de objetos metálicos pequeños pero excepcionales, predominantemente monedas, aunque también se encontraron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Descubren antiguo depósito de oro en Pilsen, República Checa, con alto valor histórico. (Foto: archivo)

Las claves del sorprendente descubrimiento

Más de 500 monedas de oro y plata , muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto , además de escamas y pequeños adornos.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas .

Influencias helenísticas, con retratos y motivos de origen griego.

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.