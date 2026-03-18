Acceder a una pensión es uno de los principales objetivos de los trabajadores en Colombia tras años de aportes al sistema. Sin embargo, el monto que reciben muchos jubilados no siempre refleja con precisión lo cotizado durante su vida laboral, lo que ha generado reclamos e inconformidades. En este contexto, la legislación vigente abre la puerta a que los pensionados soliciten una revisión del valor de su mesada. Esta posibilidad aplica tanto para afiliados de Colpensiones como de fondos privados, quienes pueden iniciar procesos para recalcular su pensión si consideran que hay errores. La medida cobra relevancia en medio de la incertidumbre sobre el futuro del sistema pensional, mientras decisiones de la Corte Constitucional de Colombia siguen en análisis. Aun así, los mecanismos para reclamar y ajustar las pensiones continúan vigentes. La normativa colombiana establece que los pensionados tienen derecho a solicitar la revisión de su mesada cuando detecten inconsistencias en el cálculo. Esto puede ocurrir si los aportes no fueron correctamente registrados o si el ingreso base de liquidación presenta errores. En estos casos, tanto Colpensiones como los fondos privados están obligados a analizar la solicitud y verificar si corresponde un ajuste en el valor mensual que recibe el jubilado. Un pensionado puede pedir el recálculo de su pensión cuando considere que el monto asignado no refleja fielmente su historial laboral. Esto incluye errores en semanas cotizadas, salarios reportados o periodos laborales omitidos. Además, si existen documentos que respalden una posible inconsistencia, el afiliado tiene el derecho de presentarlos como prueba para sustentar su reclamación. Esto aumenta las posibilidades de que se realice un ajuste favorable en la mesada. Para solicitar la revisión, el interesado debe presentar una reclamación formal por escrito, explicando las razones por las cuales considera que su pensión fue mal calculada. Este trámite debe ir acompañado de soportes como certificaciones laborales o extractos de aportes. En el caso de los fondos privados, la solicitud debe realizarse dentro de los plazos establecidos tras recibir la resolución pensional. Si la respuesta no es satisfactoria, el afiliado puede interponer recursos adicionales para que se revise nuevamente el caso. Si tras el análisis se determina que hubo un error en el cálculo, la entidad correspondiente deberá recalcular la mesada y ajustar el monto que recibe el pensionado. Esto puede representar un incremento en el ingreso mensual. En Colombia, la pensión se calcula con base en el ingreso base de liquidación, que generalmente corresponde al 65 % del salario promedio. Este porcentaje puede aumentar con semanas adicionales cotizadas, aunque tiene un límite máximo establecido por la ley.