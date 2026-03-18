El pago de la pensión representa uno de los ingresos más importantes para miles de jubilados en Colombia. Sin embargo, la entidad Colpensiones advirtió que inconsistencias en un documento fundamental podrían generar revisiones que, en algunos casos, derivarían en la suspensión temporal de las mesadas. La alerta está dirigida tanto a afiliados como a pensionados, quienes deben verificar que su información esté correcta dentro del sistema pensional. Detectar errores a tiempo puede evitar retrasos, bloqueos o incluso la interrupción del pago mensual. En este contexto, la revisión de la historia laboral se convierte en un paso clave antes de iniciar el proceso de jubilación o incluso durante el cobro de la pensión, ya que cualquier inconsistencia podría afectar el reconocimiento o continuidad del beneficio. La entidad Colpensiones explicó que la historia laboral es el documento base para determinar si una persona cumple con los requisitos necesarios para acceder a la pensión. Allí se registran las cotizaciones realizadas, los salarios reportados y el total de semanas acumuladas a lo largo de la vida laboral. Si este documento presenta errores, datos incompletos o inconsistencias, el proceso de reconocimiento pensional puede verse afectado. Incluso, en algunos casos, estas fallas pueden derivar en la suspensión temporal del pago de la mesada hasta que la información sea corregida. La historia laboral es el registro oficial de todos los aportes realizados al sistema pensional dentro del Sistema General de Pensiones. Este documento incluye los periodos trabajados, los empleadores, los salarios reportados y las semanas cotizadas desde el inicio de la vida laboral. Su correcta actualización es fundamental, ya que con base en esta información se define el acceso a beneficios como la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Cualquier inconsistencia puede generar dudas sobre el cumplimiento de los requisitos y afectar directamente el pago. Entre las inconsistencias más frecuentes se encuentran errores en el nombre o documento de identidad, datos de contacto desactualizados, periodos cotizados faltantes o duplicados, así como salarios mal reportados por los empleadores. También puede ocurrir que no aparezcan todos los trabajos realizados o que existan diferencias entre lo cotizado y lo realmente devengado. Estas fallas pueden impactar el cálculo de la pensión o incluso generar bloqueos en el sistema. En caso de detectar errores, el afiliado debe iniciar una solicitud de corrección ante Colpensiones, ya sea de manera presencial en los puntos de atención o a través de los canales digitales disponibles. Para realizar el trámite, es necesario presentar documentos de soporte como certificaciones laborales, historia de aportes o comprobantes de pago. Una vez revisada la información, la entidad podrá ajustar los datos y garantizar la continuidad del pago de la pensión sin inconvenientes.