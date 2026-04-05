La discusión sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial resurge de manera recurrente en el ámbito público. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) ha ofrecido su perspectiva sobre qué países latinoamericanos podrían estar mejor preparados para enfrentar un escenario crítico, teniendo en cuenta su geografía, recursos y ubicación estratégica. En este sentido, ChatGPT (modelo de IA) evalúa diversos factores, tales como la distancia a zonas de conflicto, la capacidad alimentaria y hídrica, la matriz energética y las instituciones. Este análisis, aunque especulativo y sujeto a debate, señala a Chile y Uruguay como las naciones con mayores probabilidades relativas de mantener su estabilidad. El razonamiento central combina la baja visibilidad como objetivo militar, la sólida disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con un fuerte aporte renovable y una posición geográfica alejada de los focos principales. En Chile, la cordillera de los Andes, la extensa línea costera del Pacífico Sur y la baja densidad poblacional en el extremo sur facilitan rutas de abastecimiento y zonas de refugio; su matriz energética integra hidroeléctrica, solar y eólica. Uruguay se distingue por su estabilidad política, población reducida, agua dulce y alta participación de energías limpias, además de mantener un perfil internacional moderado. De acuerdo con la simulación efectuada mediante el modelo ChatGPT, los países que presentan la mayor probabilidad relativa de estabilidad institucional y social son Chile y Uruguay. El modelo excluye a aquellos estados que presentan una alta exposición a nodos estratégicos globales o que albergan importantes polos industriales y energéticos que podrían convertirse en objetivos. México limita con EE.UU. y mantiene cadenas críticas; Brasil posee infraestructura sensible; Colombia y Perú se encuentran próximos a rutas marítimas vitales del Pacífico. Argentina también fue objeto de evaluación, considerando su amplia disponibilidad de recursos y territorio. No obstante, su vasta extensión, activos energéticos y puertos en el Atlántico podrían aumentar la probabilidad de verse afectada en un conflicto de mayor envergadura. Se enfatiza que se trata de una simulación orientativa desarrollada con ChatGPT, la cual es útil para debatir sobre posibles escenarios, mas no para prever el futuro. De acuerdo con el análisis del modelo, los siguientes criterios fueron determinantes para la identificación de Chile y Uruguay: Estos factores fueron considerados con mayor relevancia en el proceso de identificación.