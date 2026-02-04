El Gobierno de Colombia pagará un subsidio para desempleados. (Fuente: archivo)

El Gobierno de Colombia cuenta con un programa de apoyo económico y social dirigido a personas que pierden su empleo formal. Se trata del Mecanismo de Protección al Cesante, una herramienta creada para reducir el impacto del desempleo y mantener coberturas básicas mientras el trabajador busca una nueva oportunidad laboral.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, este esquema fue impulsado por el Ministerio de Trabajo y permite conservar beneficios clave como salud, aportes a pensión y cuota monetaria del subsidio familiar durante un período limitado.

El programa está orientado a trabajadores que hayan quedado sin vínculo laboral y que cumplan ciertos requisitos de aportes previos. Además del respaldo económico, incluye servicios de intermediación laboral y procesos de capacitación para facilitar la reinserción en el mercado de trabajo.

¿Qué es el Mecanismo de Protección al Cesante en Colombia?

El Mecanismo de Protección al Cesante es un sistema de apoyo para personas desempleadas que estuvieron afiliadas a una caja de compensación familiar. Su objetivo es sostener la protección social del trabajador cesante por un tiempo definido.

Según explicó el Ministerio de Trabajo, el esquema busca que la persona no pierda de inmediato el acceso a salud ni la continuidad en pensiones, y que además pueda recibir orientación para conseguir un nuevo empleo mediante agencias autorizadas.

Las cajas de compensación trabajan de forma coordinada con el Servicio Público de Empleo para ofrecer vacantes, rutas de búsqueda laboral y cursos de reentrenamiento.

Quiénes pueden cobrar el subsidio por desempleo

Pueden postularse al beneficio quienes cumplan condiciones de aportes y situación laboral. Entre los grupos contemplados se encuentran:

Trabajadores del sector público o privado que hayan aportado a cajas de compensación al menos 12 meses dentro de los últimos tres años .

Trabajadores independientes que hayan realizado aportes durante dos años , continuos o no, en los últimos 36 meses.

Personas cuyo contrato laboral haya terminado por cualquier causa y que no tengan otra fuente de ingresos activa.

Cómo acceder al Mecanismo de Protección al Cesante

Para solicitar el apoyo, la persona desempleada debe cumplir una serie de pasos formales:

Estar inscrita en una caja de compensación familiar donde haya realizado los aportes. Registrarse en un servicio autorizado de la Red de Servicios de Empleo y seguir la ruta de búsqueda laboral. Participar en programas de capacitación o reentrenamiento avalados por el Gobierno. No estar recibiendo simultáneamente salario ni pensión.

También existe un incentivo monetario ligado al ahorro voluntario de cesantías. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, quienes ganaban hasta dos salarios mínimos deben haber ahorrado al menos el 10% de su ingreso promedio del último año, mientras que quienes superaban ese nivel deben acreditar un ahorro mínimo del 25%.

¿Por cuánto tiempo se paga el beneficio?

El apoyo del Mecanismo de Protección al Cesante se reconoce por un período máximo de seis meses. El pago se suspende antes si la persona consigue empleo o si incumple las obligaciones exigidas por el fondo que financia el programa, conocido como FOSFEC.

Los interesados deben consultar directamente con su caja de compensación familiar para verificar si cumplen los requisitos y conocer el procedimiento de postulación.