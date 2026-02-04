Banco Agrario: ¿cuál es la web para verificar los abonos de Renta ciudadana?

El programa Renta Ciudadana, administrado por Prosperidad Social, tiene como objetivo garantizar una ayuda económica a las familias con mayores necesidades en el país.

Banco Agrario de Colombia es la entidad encargada de realizar los pagos del programa Renta Ciudadana, una iniciativa del Gobierno Nacional, donde a través de su plataforma oficial, los beneficiarios pueden consultar su saldo y verificar la disponibilidad de su pago de manera rápida y segura.

Para acceder a la información actualizada sobre los pagos de Renta Ciudadana, es fundamental utilizar los canales oficiales del Banco Agrario y Prosperidad Social. ¿Cuáles son?

¿Qué implica la Renta Ciudadana?

Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias implementado por el Gobierno de Colombia para apoyar a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Renta Ciudadana: Apoyo económico para familias vulnerables en Colombia en 2025 (foto: archivo).

A través de este subsidio, se busca garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Este programa reemplazó a Ingreso Solidario y forma parte de las estrategias de Prosperidad Social para fortalecer la inclusión económica y social de los ciudadanos más necesitados.

Banco Agrario: consulta aquí tu Renta Ciudadana

Los beneficiarios del programa Renta Ciudadana tienen la posibilidad de verificar la disponibilidad de un giro a través del Banco Agrario, accediendo a la siguiente página oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Para llevar a cabo la consulta, es necesario seguir los pasos que se detallan a continuación:

Acceder al portal oficial del Banco Agrario.

Seleccionar el tipo de documento de identidad.

Introducir el número de identificación.

Aceptar la autorización para el tratamiento de datos personales.

Consultar si hay un giro disponible y conocer el punto de pago asignado.

Banco Agrario: Accede al Link para Consultar Renta Ciudadana

Además de este portal, el Banco Agrario ofrece información actualizada sobre el programa Renta Ciudadana en su página web oficial: https://www.bancoagrario.gov.co/renta-ciudadana

Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas de pago y a los anuncios oficiales del Gobierno Nacional para evitar fraudes y garantizar el acceso seguro a los subsidios.