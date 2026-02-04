En esta noticia
El programa Renta Ciudadana, administrado por Prosperidad Social, tiene como objetivo garantizar una ayuda económica a las familias con mayores necesidades en el país.
Banco Agrario de Colombia es la entidad encargada de realizar los pagos del programa Renta Ciudadana, una iniciativa del Gobierno Nacional, donde a través de su plataforma oficial, los beneficiarios pueden consultar su saldo y verificar la disponibilidad de su pago de manera rápida y segura.
Para acceder a la información actualizada sobre los pagos de Renta Ciudadana, es fundamental utilizar los canales oficiales del Banco Agrario y Prosperidad Social. ¿Cuáles son?
¿Qué implica la Renta Ciudadana?
Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias implementado por el Gobierno de Colombia para apoyar a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.
A través de este subsidio, se busca garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Este programa reemplazó a Ingreso Solidario y forma parte de las estrategias de Prosperidad Social para fortalecer la inclusión económica y social de los ciudadanos más necesitados.
Banco Agrario: consulta aquí tu Renta Ciudadana
Los beneficiarios del programa Renta Ciudadana tienen la posibilidad de verificar la disponibilidad de un giro a través del Banco Agrario, accediendo a la siguiente página oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx
Para llevar a cabo la consulta, es necesario seguir los pasos que se detallan a continuación:
- Acceder al portal oficial del Banco Agrario.
- Seleccionar el tipo de documento de identidad.
- Introducir el número de identificación.
- Aceptar la autorización para el tratamiento de datos personales.
- Consultar si hay un giro disponible y conocer el punto de pago asignado.
Banco Agrario: Accede al Link para Consultar Renta Ciudadana
Además de este portal, el Banco Agrario ofrece información actualizada sobre el programa Renta Ciudadana en su página web oficial: https://www.bancoagrario.gov.co/renta-ciudadana
Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas de pago y a los anuncios oficiales del Gobierno Nacional para evitar fraudes y garantizar el acceso seguro a los subsidios.