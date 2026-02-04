Estados Unidos bloquea el ingreso a todos los viajeros que tengan esta aplicación en sus celulares: podrías perder tu visa.

Las autoridades migratorias podrán negar la entrada y hasta revocar visados según lo que encuentren en los dispositivos (Fuente: archivo).

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar de manera oficial un nuevo procedimiento de control migratorio que tiene en alerta a viajeros de todo el mundo, incluidos colombianos: cualquier persona que tenga en su celular aplicaciones o contenidos vinculados con actividades consideradas “sospechosas” podría ser bloqueada en su ingreso y perder su visa.

Este cambio se concreta a través del programa denominado Verificación Mejorada, implementado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y apoyado en facultades migratorias ampliadas en los puertos fronterizos internacionales.

La medida, que comenzó a regir de forma más estricta en los pasos fronterizos principales del país, autoriza a las autoridades a revisar dispositivos electrónicos como teléfonos y computadores personales sin necesidad de una orden judicial previa.

¿Qué es la Verificación Mejorada que aplica Estados Unidos en sus fronteras?

La Verificación Mejorada es un programa ampliado de inspección migratoria que permite a las autoridades aduaneras y de protección fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisar los dispositivos electrónicos de los viajeros que ingresan al país por vía aérea o terrestre.

A través de este sistema, los oficiales pueden solicitar acceso a teléfonos, tabletas y computadoras para examinar aplicaciones, mensajes, correos electrónicos, fotos y otros datos almacenados en busca de señales de actividades que se consideren peligrosas, ilegales o que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Aunque la revisión electrónica ya era una práctica conocida desde años atrás, la Verificación Mejorada formaliza y estandariza este procedimiento, con mayor alcance y potencial de impacto en las decisiones migratorias, incluyendo la negación de entrada o la cancelación de visados vigentes.

¿Qué tipo de contenidos o aplicaciones pueden hacer que te nieguen la entrada?

Aunque las autoridades no han divulgado una lista pública y exacta de todas las aplicaciones o contenidos que son motivo de rechazo, se sabe que se presta especial atención a:

Aplicaciones vinculadas con grupos considerados extremistas o que promueven violencia.

Mensajes o comunicaciones relacionados con actividades ilícitas (tráfico de armas, drogas, hacking, terrorismo).

Información que sugiera intención de trabajar o estudiar sin el visado correspondiente.

Datos que indiquen participación en redes u organizaciones que representen una amenaza para la seguridad del país.

La interpretación de lo que se considera “contenido sospechoso” queda en manos de los oficiales migratorios durante la inspección.

Por eso, los viajeros colombianos que se dirijan a Estados Unidos deben ser conscientes de que incluso ciertos historiales o conversaciones pueden activar alarmas durante la revisión.

¿Puede un oficial de inmigración acceder a mi teléfono sin mi consentimiento?

Sí. Con la Verificación Mejorada, los oficiales fronterizos tienen la facultad de solicitar acceso a dispositivos electrónicos sin orden judicial previa. Esto quiere decir que, si un funcionario migratorio lo considera necesario, puede pedir al viajero que desbloquee su teléfono o computador para inspeccionar su contenido.

Negarse a proporcionar el acceso podría tener consecuencias directas:

Retención temporal del dispositivo para análisis forense.

Negación de ingreso al país.

Revocación de visado o complicaciones en futuros trámites migratorios.

Aunque la política reconoce que el viajero tiene ciertos derechos, en la práctica la decisión final recae en el oficial que realiza la inspección en el puerto de entrada.

¿A quiénes afecta más esta política de Estados Unidos?

La Verificación Mejorada puede tener impacto en distintos grupos de viajeros:

Turistas y visitantes temporales.

Estudiantes con visado F o M.

Trabajadores temporales con visados H-1B, L-1, O o similares.

Personas con antecedentes o contactos en redes y aplicaciones con advertencias de seguridad.

Sin embargo, no se limita exclusivamente a estos grupos; cualquier persona que entre al país por vías oficiales está sujeta a revisión según las políticas migratorias vigentes.